Z Krakowa do Warszawy jeszcze szybciej. S7 z nowym odcinkiem

Dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu

Odcinek S7 Miechów - Szczepanowice łączy się z północną obwodnicą miasta i pozwala ominąć je od wschodu. Na trasie powstało pięć wiaduktów, zbiorniki retencyjne i przejścia dla zwierząt. Jak podkreślają drogowcy - by przygotować drogę biegnącą przez urozmaicone tereny Wyżyny Miechowskiej, konieczne było wykopanie prawie 600 tysięcy m3 ziemi.

Było jednak warto. Nowa trasa łączy dwa istniejące już odcinki, północny od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego (18,7 km, oddany we wrześniu 2023 r.) i południowy w kierunku węzła Widoma (13,1 km, udostępniony w październiku 2021 r.). Droga ekspresowa S7 została poprowadzona nowym śladem, na wschód od dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 7. Podróżni mają do dyspozycji wygodną, dwujezdniową drogę z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, którą będą mogli dojechać do Warszawy.

Z Krakowa do Gdańska w niespełna 6 godzin

Docelowo droga S7 będzie mierzyć ok. 750 km, a tym samym będzie jedną z najdłuższych tras szybkiego ruchu w Polsce. Trasa połączy trzy główne ośrodki miejskie kraju, Trójmiasto, Warszawę i Kraków i zapewni szybki przejazd do popularnych miejsc turystycznych - nadbałtyckich plaż, północnych pojezierzy i karpackich pasm. Jak podkreśla GDDKiA - dzięki ukończeniu S7 przejazd z Krakowa do Gdańska zajmie niespełna 6 godzin.

Zdjęcie Nowy odcinek drogi S7 został udostępniony kierowcom w poniedziałek przed południem / Łukasz Gągulski / PAP

W budowie pozostają jeszcze odcinki w okolicy Warszawy (Płońsk - Kiełpin) i Krakowa (Widoma - Nowa Huta). Wkrótce zostanie podpisana umowa na opracowanie projektu budowlanego dla Kiełpin - Warszawa, a dla odcinka Kraków - Myślenice trwa opracowanie możliwych wariantów przebiegu drogi.



Jednocześnie trasa będzie stanowiła ważną część europejskiej drogi E77, która łączy trójmiejskie porty ze Słowacją i Węgrami. Na południe od Polski droga biegnie przez Rużomberk i Zwoleń, aż do Budapesztu, co ma istotne znaczenie dla komunikacji tych trzech państw Europy Środkowej.