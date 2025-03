O co chodzi ze zmianą paliwa?

Wielu kierowców może z zaskoczeniem przyjąć fakt, że w ciągu roku tankują oni różne paliwa. Oczywiście niezależnie od pory roku są to benzyna i olej napędowy, ale na przestrzeni 12 miesięcy różnią się one określonymi parametrami. Wymiana paliwa na stacjach jest regularną czynnością, która powinna nastąpić w momencie zmian temperatury powietrza panującej na zewnątrz. W zależności od pory roku do zbiorników wlewamy paliwo zimowe, przejściowe i letnie.

Od dziś (1 marca 2025 roku) paliwa zimowe zostają zastąpione paliwami przejściowymi. Oczywiście wynika to po części z faktu, że temperatury są znacznie wyższe niż np. jeszcze tydzień temu, ale twierdzenie, że termin wprowadzenia przejściowego paliwa jest podyktowany poziomem ciepła, to jednak błąd. Tak naprawdę dzień, w którym stacje są zobligowane do zmiany paliw, nie jest wprost uwarunkowany temperaturą ani też dobrą wolą operatorów. Kwestię tę reguluje „Rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych”. Oprócz terminów, w których należy wprowadzić nowe paliwa, dokument określa również szereg parametrów, które muszą one spełniać.

Jakie cechy ma paliwo przejściowe?

I tak zgodnie z rozporządzeniem przejściowa benzyna względem zimowej wyróżniać się będzie przede wszystkim innym parametrem prężności par. Obecnie powinien on mieścić się w przedziale 60-90 kPa. Od 1 marca wynosi on od 45 do 90 kPa. Parametr prężności par określa lotność benzyny. Zbyt wysoka prężność par może doprowadzić do powstawania korków parowych w układzie paliwowym, co z kolei może zaowocować dławieniem się silnika. Z kolei w przypadku, gdy jest ona zbyt niska, należy spodziewać się, że rozruch silnika przy niskich temperaturach będzie utrudniony.

Jeśli zaś chodzi o silniki Diesla, najważniejszym parametrem jest temperatura zatkania zimnego filtra (CFPP). W zimowym oleju napędowym parametr ten jest znacznie niższy niż w oleju przejściowym czy letnim. Zawarte w paliwie dodatki mają zapobiec wytrącaniu się parafiny, co z kolei może doprowadzić do zapychania zimnego filtra paliwa. Zimowy olej napędowy gwarantuje prawidłową pracę jednostki napędowej nawet przy 20-stopniowym mrozie. W przypadku przejściowego oleju napędowego wartość CFPP wynosić będzie -10 stopni Celsjusza – to bezpieczny poziom na ten okres.

Do kiedy jest paliwo przejściowe?

Przejściowa benzyna oferowana będzie na stacjach od 1 marca do 30 kwietnia, a olej napędowy od 1 marca do 15 kwietnia. Paliwo letnie pojawi się 16 kwietnia (w przypadku oleju napędowego) i 1 maja (benzyna). Oba pozostaną na stacjach do 30 września. Z kolei od 1 do 31 października do dystrybutorów powrócą paliwa przejściowe. Od 1 listopada do końca lutego natomiast kierowcy znów będą tankować paliwa zimowe.

Czy mogę mieszać paliwo przejściowe z zimowym?

Każdorazowe wprowadzanie nowych paliw na stacjach nie wiąże się z wprowadzaniem żadnych określonych oznaczeń, które informowałyby kierowców, z jakim paliwem mają do czynienia. W gruncie rzeczy nie ma jednak takiej potrzeby, ponieważ zmiany nie wiążą się z żadnymi nowościami w sposobie tankowania.

Zapewne nie brakuje teraz kierowców, którzy wciąż mają sporo zimowego paliwa w zbiornikach i zastanawiają się oni, czy lepiej „wyjeździć” pozostałości czy też mogą już zatankować paliwo przejściowe. W takiej sytuacji spokojnie możemy dolać paliwo przejściowe do zimowego. Oba można mieszać.

