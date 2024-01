Od dziś nowe opłaty na autostradzie A4. Ile zapłacą kierowcy za przejazd?

Kierowcy polubili automatyczne opłaty

Ostatnie podwyżki na odcinku Kraków-Katowice autostrady A4 miały miejsce 3 kwietnia 2023 roku. Wtedy to stawka dla samochodów osobowych wzrosła z 13 do 15 zł na każdej bramce, a dla ciężarówek z 35 do 46 zł. Udogodnieniem miała być zniżka za korzystanie z płatności automatycznych.

W momencie jej zastosowania kierowca osobówki mógł oszczędzić 3 zł na każdej bramce. Miało to zachęcić podróżujących do zmiany swoich przyzwyczajeń. Korzystanie z opłat automatycznych przekładało się bowiem na płynniejszy ruch na bramkach i pozwalało udrożnić często zakorkowaną autostradę. Decyzja o rezygnacja ze zniżek jest jednoznacznie oznacza, że kierowców udało się przekonać, a automatyczne opłaty przeszły do porządku dziennego.

Jak wynika z danych Grupy Stalexport Autostrady - w pierwszych trzech kwartałach ub. roku z płatnego odcinka autostrady A4 średnio korzystało 48,9 tys. pojazdów na dobę. To o 3 proc. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Ile zapłacimy za przejazd A4 Katowice - Kraków?

Obecne stawki opłat za przejazd autostradą A4 obowiązują od 3 kwietnia 2023 r.

w przypadku pojazdów o dwóch osiach, bez podwójnych kół i bez przyczepy - 15 zł;

w przypadku pojazdów o dwóch osiach, z których przynajmniej na jednej znajdują się podwójne koła - 27 zł;

w przypadku pojazdów o trzech osiach, mających podwójne koła na co najmniej jednej osi - 27 zł;

w przypadku pojazdów o więcej niż trzech osiach, z podwójnymi kołami na jednej z nich oraz pojazdów o trzech osiach z przyczepą - 46 zł;

w przypadku innych pojazdów do 3,5 tony - 46 zł; motocykle - 7 zł.

Na odcinku autostrady A4 Katowice - Kraków za przejazd możemy zapłacić na bramkach. Możliwa jest też płatność przez aplikację Autopay, mPay czy SkyCash. Możemy w tym celu skorzystać także ze specjalnego urządzenia A4Go.