Od 7 października utrudnienia na autostradzie A2 i nowy limit prędkości

Utrudnienia w ruchu na autostradzie A2

Zmiana organizacji ruchu pojawi się w okolicy MOP Tulce oraz węzła Poznań Wschód na poznańskim odcinku autostrady A2. Pomiędzy węzłami Poznań Krzesiny i Poznań Wschód trwa rozbudowa drogi o trzeci pas ruchu, a prace prowadzone są tam już od czerwca.

"Drogowcy zakończyli już prace związane z poszerzeniem korpusu autostrady na nitce południowej w okolicy MOP Krzyżowniki. Od 7 października prace rozpoczną się na części północnej autostrady. W związku z tym zacznie obowiązywać nowa tymczasowa organizacja ruchu" - poinformowała rzeczniczka spółki Anna Ciamciak.

Nowa organizacja ruchu na autostradzie A2 koło Poznania

Ruch pojazdów jadących z Warszawy w kierunku na Świecko będzie poprowadzony nitką południową autostrady od 180 kilometra A2, czyli od okolicy węzła Poznań Wschód. Kierowcy wjeżdżający na A2 na węźle Poznań Wschód i chcący jechać w kierunku Świecka będą mieli do dyspozycji pas szybki jezdni północnej, po czym w okolicy 179. kilometra wjadą na nitkę południową autostrady. Od 179. kilometra oba potoki ruchu, z Warszawy i Bydgoszczy, będą miały do dyspozycji dwa pasy ruchu poprowadzone po jezdni południowej, przy czym lewy pas będzie przeznaczony do wykorzystania tylko przez samochody osobowe.

Z kolei w okolicy 177. kilometra autostrady A2, to okolica MOP Tulce, ruch pojazdów jadących w kierunku Świecka zostanie przekierowany na nitkę północną autostrady. Kierowcy będą mieli do dyspozycji pas szybki oraz wolny. Będą mogli także wjechać na MOP Tulce.

Kierowcy, jadący w kierunku Warszawy, będą poruszać się dwoma pasami jezdni południowej - pasem awaryjnym oraz pasem wolnym, przy czym lewy będzie przeznaczony do wykorzystania tylko przez samochody osobowe. Kierowcy chcący zjechać na węźle Poznań Wschód w kierunku Bydgoszczy będą musieli zwrócić uwagę na wyłączenie prawego pasa łącznicy.

Kierowcy wjeżdżający na węźle Poznań Wschód i chcący jechać w kierunku Warszawy będą musieli ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym ciągiem głównym autostrady. Nie będzie pasa włączenia, a przed wjazdem znajdzie się znak STOP.

W obrębie prowadzonych prac będzie obowiązywało tymczasowe ograniczenie prędkości.