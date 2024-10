Obwodnica Warszawy zostanie dziś zamknięta. Poważne utrudnienia dla kierowców

W najbliższy weekend 19-20 października w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy odbędą się ćwiczenia służb ratunkowych. Jak poinformował warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - od godziny 23:45 w sobotę nie będzie można przejechać przez tunel na Ursynowie, a kierowcy będą musieli liczyć się z dużymi utrudnieniami. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa oraz współpracy zaangażowanych służb.

W nocy z soboty na niedzielę w tunelu w ciągu drogi ekspresowej S2 odbędą się obowiązkowe ćwiczenia. Wezmą w nich udział wszystkie służby - PSP, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Inspekcja Transportu Drogowego, służby Wojewody Mazowieckiego, m.st. Warszawy oraz GDDKiA. czytamy w komunikacie

Mieszkańców Warszawy czekają poważne utrudnienia

Zmiany w organizacji ruchu nastąpią już od godziny 20:00 pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów. Na początek zamknięte zostaną lewe i środkowe pasy ruchu w obu nawach tunelu. Następnie zostanie zamknięta nawa północna w kierunku Poznania, a ruch z niej będzie przełożony do nawy południowej biegnącej w kierunku Terespola. Około godz. 23.45 zamknięta zostanie nawa południowa, a tym samym nie będzie możliwości przejechania przez tunel.