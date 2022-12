Oblodzone chodniki w całej Polsce. Nie żyje drugi mężczyzna

Złe warunki na warszawskich chodnikach panują od rana, ale nie są wyjątkiem w skali kraju. Do podobnego wypadku co w Warszawie doszło też we Włocławku.

Włocławek. Druga ofiara oblodzonych chodników

Po południu we Włocławku doszło do podobnego wypadku co rankiem w Warszawie. 66-letni mężczyzna przewrócił się najprawdopodobniej na oblodzonej nawierzchni na chodniku na terenie zamkniętego osiedla we Włocławku i zmarł. Dokładny przebieg zdarzenia jest ustalany.

Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który leży pomiędzy blokami na terenie zamkniętego osiedla przy ul. Żurawiej. Tam miał się przewrócić. Z zewnątrz nic nie było widać. Funkcjonariusze wezwani na miejsce stwierdzili, że 66-latek nie daje oznak życia. Wezwano służbę dochodzeniową. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny powiedział sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Oblodzone chodniki i jezdnie jeszcze przez kilka dni

W swojej najnowszej prognozie i analizie obecnej sytuacji pogodowej IMGW pisze, że dziś, 20 grudnia, będzie pochmurnie - jedynie na południu pojawi się więcej słońca. Na północy i wschodzie deszcz, na wschodzie do południa marznący i powodujący gołoledź. Temperatura od 0°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na południowym wschodzie początkowo do 70 km/h. W górach porywy do 80 km/h.

Dziś w całej Polsce rozpoczęła się odwilż, która potrwa przez kilka następnych dni - dodatnie temperatury będą się utrzymywać nawet przez całe święta.