Spis treści: 01 Gdzie jest nowy odcinkowy pomiar prędkości?

02 Zasady działania odcinkowego pomiaru prędkości

03 Jakie mandaty za odcinkowy pomiar prędkości?

Gdzie jest nowy odcinkowy pomiar prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości to rozwiązanie, które ze względu na swoją skuteczność jest systematycznie rozbudowane. Co jakiś czas Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym informuje o uruchomieniu urządzeń monitorujących kierowców w nowych miejscach. Teraz CANARD opublikował informacje o kolejnym takim miejscu na drogowej mapie Polski. Odcinkowy pomiar prędkości pilnuje teraz zmotoryzowanych także na drodze wojewódzkiej nr 211 w miejscowości Borowo w województwie pomorskim. Odcinek objęty działaniem systemu liczy niemal 1,4 km. Obowiązuje na nim ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Zasady działania odcinkowego pomiaru prędkości

Odcinkowy pomiar prędkości składa się z kamer ustawionych na końcach danego odcinka drogi. Każda z nich rejestruje numery rejestruje numery rejestracyjne auta. Układ oblicza średnią prędkość pojazdu na podstawie czasu, w którym kierowca przejechał fragment drogi objęty działaniem systemu. W efekcie kierowca, który dopuścił się chwilowego przekroczenia prędkości, musi potem zwolnić, by wydłużyć swój średni czas przejazdu. Kamery pilnują zmotoryzowanych 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Odcinkowy pomiar prędkości jest odpowiednio oznaczony, by kierowcy wiedzieli, że się do niego zbliżają. O tym, że wjeżdżamy na fragment drogi objęty działaniem systemu, informuje nas znak D-51a. Można go rozpoznać po niebieskim tle i dwóch symbolach fotoradarów. Jeśli natomiast widzimy znak D-51b, możemy być pewni, że opuszczamy obszar działania odcinkowego pomiaru prędkości. Znak ten jest niemal identyczny z D-51a, z tą różnicą, że całość jest na nim przekreślona czerwoną linią.

Zdjęcie O zbliżaniu się do odcinkowego pomiaru prędkości informuje znak D-51a. / Piotr Kamionka/REPORTER / East News

Jakie mandaty za odcinkowy pomiar prędkości?

Jeżeli kierowca będzie jechał szybciej niż dopuszcza to ograniczenie prędkości, może spodziewać się mandatu takiego samego jak w przypadku przekroczenia, które zmierzono w inny sposób. Ci zmotoryzowani, którzy dopuścili się podobnego wykroczenia po raz kolejny w ciągu dwóch lat, muszą liczyć się z ryzykiem otrzymania dwa razy wyższego mandatu. Jest to tak zwana zasada recydywy i działa w przypadku kierowców, którzy jadą co najmniej o 31 km/h więcej niż dopuszcza ograniczenie. Warto zaznaczyć, że rośnie tylko kwota mandatu - punkty karne nie ulegają zmianie. Kary za przekroczenie prędkości prezentują się następująco:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny

11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne

16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne

21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych

26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych

31-40 km/h - mandat 800 zł (w ramach recydywy 1,6 tys. zł) i 9 punktów karnych

41-50 km/h - mandat 1 tys. zł (recydywa 2 tys. zł) i 11 punktów karnych

51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł (recydywa 3 tys. zł) i 13 punktów karnych

61-70 km/h - mandat 2 tys. zł (recydywa 4 tys. zł) i 14 punktów karnych

71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł (recydywa 5 tys. zł) i 15 punktów karnych