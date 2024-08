Nowy Nissan Qashqai oficjalnie w Polsce. Ceny startują od 138 tys. zł

Nissan Qashqai to jeden z tych modeli, których nikomu nie trzeba specjalnie przedstawiać. Dość powiedzieć, że od swojego debiutu w 2007 roku, japoński crossover trafił do ponad 4 mln klientów, nierzadko narzucając standardy całej motoryzacyjnej branży. Jego najnowszy wariant zaprezentowany po raz pierwszy w kwietniu 2024 roku, właśnie oficjalnie trafił do polskich salonów. Przedstawiciel producenta opublikował ofertę modelu oraz zaprezentował cennik poszczególnych wariantów. O jakich kwotach mowa?

Nowy Nissan Qashqai. Za napęd e-POWER zapłacimy więcej

Zanim przejdziemy do cennika, zatrzymajmy się na moment przy gamie silnikowej nowego modelu. W przypadku odświeżonego Qashqaia podstawową jednostkę wciąż stanowi silnik benzynowy 1.3, który wspomaga instalacja elektryczna (układ miękkiej hybrydy). W zależności od wariantu może on generować 140 lub 158 KM. Słabsza odmiana dostępna jest tylko z napędem na przód i manualną skrzynią biegów. W mocniejszym wariancie można liczyć także na automatyczną skrzynię Xtronic oraz napęd na cztery koła.

To jednak nie koniec. Odświeżony Nissan Qashqai trafia na rynek także z nowym układem hybrydowym e-POWER, w którym za napęd odpowiada silnik elektryczny, a jednostka spalinowa służy jedynie do generowania prądu. Rozwiązanie to jest dostępne w każdym wariancie wyposażenia, zapewniając moc 190 KM. Niestety wraz z nową technologią rosną także ceny.

Zdjęcie Nowy Nissan Qashqai oficjalnie w Polsce / Fot. Wiktor Kalkosiński / INTERIA.PL

Nowy Nissan Qashqai. Ceny startują od 138 tys. zł

A te prezentują się następująco. Za podstawową wersję Qashqaia o nazwie Acenta, przyjdzie nam zapłacić 138 tys. zł. Rzecz jasna mówimy tu o samochodzie wyposażonym w najsłabszą jednostkę napędową 1.3 o mocy 140 KM. Wersja z technologią napędową e-POWER jest oferowana od 167 200 zł. Tak jak dotychczas na wyposażeniu bazowej odmiany znalazła się m.in. automatyczna klimatyzacja i kamera cofania. Nowością jest większy ekran systemu inforozrywki oraz interfejs aplikacji Android Auto i bezprzewodowy dostęp do Apple CarPlay.

Na kolejnym miejscu w cenniku znajduje się Qashqai w wariancie N-Connecta, który został wzbogacony m.in. o pakiet zimowy, zaawansowany układ wspomagający kierowcę ProPILOT Assist, bezprzewodową ładowarkę do smartfonów oraz relingi dachowe. Nowością są także wbudowane usługi Google oraz nowy system kamer 360-stopni z funkcją 3D pozwalającą wybrać jeden z ośmiu różnych punktów widzenia. W tym przypadku Ceny Nissana Qashqai N-Connecta zaczynają się od 151 tys. zł.

Zdjęcie Nowy Nissan Qashqai oficjalnie w Polsce. / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Zupełnie nową wersją w gamie crossovera jest N-Design, wyróżniająca się lakierowaną w kolorze nadwozia dolną częścią karoserii, wnętrzem wykończonym alcantarą i skórą oraz 20-calowymi obręczami kół. Stylistykę Nissana Qashqai N-Design uzupełniają panoramiczny dach, czarne relingi oraz zewnętrzne i wewnętrzne elementy dekoracyjne w kolorze czarnym. Tak wyposażony pojazd dostępny jest od 163 850 zł.

Na samym szczycie oferty crossovera Qashqai pozostaje wersja Tekna+, w której nowością jest wnętrze wykończone alcantarą, w połączeniu ze znaną z poprzedniego modelu pikowaną skórą. Ponadto przednie fotele zostały wyposażone w funkcję masażu. Tekna+ wyróżnia się także nowymi 20-calowymi obręczami kół oraz lakierowaną na czarno dolną częścią nadwozia. Wariant ten - oferujący wszystkie technologie i udogodnienia dostępne w modelu Qashqai. Jego ceny rozpoczynają się od 175 650 zł za wersję z napędem 1.3 DIG-T MHEV 158 KM. W przypadku wyboru napędu e-POWER, koszt zakupu crossovera w wersji Tekna+ wzrasta do 202 250 zł.

Zdjęcie Nowy Nissan Qashqai oficjalnie w Polsce / Fot. Wiktor Kalkosiński / INTERIA.PL

Nowy Nissan Qashqai - polskie ceny DIG-T MHEV 140 KM 6 MT 2WD DIG-T MHEV 158 KM 6 MT 2WD DIG-T MHEV 158 KM XTronic 2WD DIG-T MHEV 158 KM XTronic 4WD e-Power 190 KM 2WD Acenta 138 000 zł 142 300 zł 146 300 zł - 167 200 zł N-Connecta 151 000 zł 155 300 zł 165 300 zł 172 900 zł 180 200 zł N-Design 163 850 zł 168 150 zł 179 550 zł 187 150 zł 194 450 zł Tekna 163 850 zł 168 150 zł 179 550 zł 187 150 zł 194 450 zł Tekna+ - 175 650 zł 187 350 zł 194 950 zł 202 250 zł

Nowy Nissan Qashqai. Jak odróżnić go od poprzednika?

Jak odróżnić najnowszego Qashqaia od poprzednich wariantów? To proste. Wszystkie wersje popularnego japońskiego crossovera zyskały zupełnie nowy przód nadwozia, w tym unowocześnione reflektory LED z charakterystycznym motywem w kształcie przecinków. Nowe są także tylne lampy, a w konfiguratorze pojawiła się możliwość doboru nowych obręczy kół czy innych materiałów wykończenia wnętrza. Qashqai wzbogacił się także pod względem zastosowanych technologii, między innymi o wbudowane usługi Google oraz udoskonalony system kamer 360-stopni.