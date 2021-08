Nowy most na Dunajcu - trzeci największy w Polsce!

602 metry długości, ponad 17 metrów szerokości, a do tego trzy pylony o wysokości 33,5 m. Tak w skrócie można opisać trzeci największy w Polsce most typu extradosed, który powstaje w ciągu drogi krajowej nr 75 na Dunajcu w Kurowie koło Nowego Sącza. Płyta mostu połączyła już brzegi rzeki i zbudowano dwa z trzech pylonów. Na jednym z nich zamontowano wszystkie wanty. Zaawansowanie robót mostowych szacowane jest na 86 proc., a drogowych na 66,2 proc. Sama budowa rozpoczęła się pod koniec lipca 2019 roku.

Most w Kurowie zaprojektowany został jako obiekt typu extradosed. Ten typ mostów powstał z połączenia konstrukcji wantowej z belkową sprężoną. Będzie miał więc wanty, czyli specjalne liny, ale pylony będą niższe niż w mostach wantowych. To sprawia, że takie mosty są tańsze w wykonaniu od typowych mostów wantowych, ale bardziej efektowne wizualnie niż obiekty belkowe.

W Polsce do tej pory najdłuższym takim obiektem jest most w Kwidzynie na Wiśle (808,4 m), następny to most na obwodnicy Ostródy (677 m), a kolejnym będzie właśnie most w Kurowie na Dunajcu.

Zdjęcie / INTERIA.PL

Obecnie w ramach robót mostowych prowadzone są głównie prace związane z betonowaniem ostatniego pylonu i podwieszaniem want. Na pylonie od strony Nowego Sącza zamontowano już dziewięć want, czyli wszystkie przewidziane do podwieszenia. Trwają przygotowania do montażu want na pylonie od strony Brzeska. Z kolei na środkowym pylonie zabetonowano trzy z pięciu segmentów. Na każdym pylonie zamontowanych będzie dziewięć want, a każda z nich zbudowana jest z 61 splotów stalowych lin. Po wykonaniu wszystkich want na pylonach będzie jeszcze miała miejsce regulacja siłowa i dopiero po niej wanty zaczną spełniać swoją funkcję

Most powstaje w ciągu drogi krajowej nr 75, która zostanie rozbudowana do klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), a skrzyżowania DK75 z drogą gminną w Kurowie i parking z miejscem ważenia pojazdów będą przebudowane. W zakresie inwestycji są także: budowa dwóch konstrukcji oporowych, zatok autobusowych, ekranu akustycznego, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa zjazdów indywidualnych, rozbiórka trzech przepustów drogowych i budowa nowych, adaptacja przyczółku istniejącego mostu na punkt widokowy, rozbiórka dojazdu do istniejącego mostu, budowa dróg serwisowych, kanalizacji, kanału technologicznego, przełożenie sieci teletechnicznej, wykonanie oświetlenia drogi oraz pełnej rekultywacji terenu zajętego pod zaplecze i plac budowy.

Zdjęcie / GDDKiA

Po oddaniu do ruchu nowego mostu stary obiekt zostanie rozebrany. Istniejący jeszcze, stary most w Kurowie ma 407,6 m długości. Jego budowa rozpoczęła się przed II wojną światową, a zakończyła w 1943 r. Jest wyeksploatowany i za wąski, ponieważ jego szerokość wynosi 7,5 m, co powoduje, że szerokość jezdni wynosi tylko 6 m.

Zgodnie z kontraktem roboty mają być zakończone wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w ciągu 25 miesięcy od daty podpisania umowy (plus okresy zimowe). Planowane puszczenie ruchu po nowym moście w październiku 2021 r., jeżeli tylko warunki atmosferyczne pozwolą na prowadzenie dalszych prac bez przeszkód. Pozostałe prace będą ukończone w kwietniu 2022 r. Koszt inwestycji wyniesie ponad 189 mln złotych.

GDDKiA/Interia

