Nowy fragment drogi ekspresowej S7 już gotowy. Od otwarcia dzielą nas dni

Dziś wiemy jednak, że ten odcinek został podzielony na dwie części. Pozamiejska część tego fragmentu mierzącego 11,2 kilometra (Widoma-Mistrzejowice), zostanie oddany do końca tego roku. To pozwoli choć częściowo przyspieszyć wjazd i wyjazd z Krakowa na ekspresową “siódemkę". Przy dobrych wiatrach już wkrótce zostanie uruchomiony ruch dwukierunkowy od Widomy do Północnej Obwodnicy Krakowa. Całość ma być natomiast gotowa do połowy 2026 roku.

