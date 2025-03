Osoby zainteresowane zakupem abonamentów miesięcznych mogą kontaktować się pod adresem mailowym do zarządcy parkingu, spółki IMMO Park. Obowiązują te same zasady co w Strefie Płatnego Parkowania - do jednego adresu może być przypisany tylko jeden pojazd, a nabywca musi przedstawić zaświadczenie o zameldowaniu.