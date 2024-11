Spis treści: 01 Citroen C4 po liftingu. Co się zmieniło?

02 Jakie napędy ma nowy Citroen C4?

03 Nowy Citroen C4. Jakie wyposażenie?

04 Ile kosztuje nowy Citroen C4?

Citroen C4 po liftingu. Co się zmieniło?

Citroen C4 w ramach modernizacji został dostosowany do obecnej filozofii stylistycznej francuskiej marki. Pojawiło się nowe logo marki oraz bardziej kanciasty przód. Z przodu również auto zostało wyposażone w charakterystyczną trzyelementową sygnaturę świetlną. Zmodernizowano również tył - mamy nowe lampy (także trzyelementowe) oraz napis "CITROEN" znajdujący się na środku czarnego panelu łączącego światła.

Zmiany zaszły również wewnątrz. Francuzi przeprojektowali fotele - poprawili podparcie oraz regulację wysokości i odcinka lędźwiowego. O komfort podróży ma również dbać znajdujące się w standardowym wyposażeniu zawieszenie z hydraulicznymi poduszkami. W topowej wersji wyposażenia, Max, oba modele będą oferować siedmiocalowy wyświetlacz wskaźników (zamiast dotychczasowego 5,5 calowego).

Jakie napędy ma nowy Citroen C4?

Chętni na Citroena C4 będą mogli zdecydować się na dwa warianty hybrydowe (co prawda producent określa je mianem "Hybrid", ale układom zdecydowanie bliżej do miękkich hybryd). Pierwszy generuje 100 KM, drugi 136 KM. W obu napędach bazą jest doskonale znany z innych modeli koncernu Stellantis trzycylindrowy silnik benzynowy 1,2. Co prawda na stronie importera nie ma takiej informacji, ale kiedy wejdziemy w konfigurator, zobaczymy, że w C4 dostępne jest również ze wspomnianym silnikiem benzynowym 1,2 bez wsparcia układu elektrycznego. W takiej wersji jednostka generuje 130 KM. W tym miejscu warto przypomnieć, że w momencie prezentacji zmodernizowanego modelu producent zapowiadał, że wersja benzynowa będzie wciąż oferowana na wybranych rynkach. Niestety w ofercie nie znajdziemy już wersji wysokoprężnej, dostępnej jeszcze w egzemplarzach sprzed modernizacji.

Klienci mogą wybrać również jeden z dwóch wariantów elektrycznych. Mamy tutaj odmianę 136-konną z akumulatorem o pojemności 50 kWh zapewniającym do 354 km zasięgu oraz wersję o mocy 156 KM, której akumulator o pojemności 54 kWh ma pozwolić na przejechanie do 416 km.

Nowy Citroen C4. Jakie wyposażenie?

Zarówno wersje spalinowe, jak i elektryczne oferowane są w tych samych wersjach wyposażenia:

W standardowej, You, znajdziemy m.in.:

16-calowe felgi stalowe z kołpakami

reflektory i światła do jazdy dziennej w technologii LED

10-calowy ekran multimediów

5,5-calowy wyświetlacz wskaźników

łączność z telefonem za pomocą Android Auto i Apple CarPlay

czujniki parkowania z tyłu

system ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu

w przypadku wersji elektrycznych także jednofazowa ładowarka o mocy 7,4 kW czy funkcja e-Remote control w aplikacji My Citroen, która pozwala na sterowanie ładowaniem i temperaturą w kabinie

Odmiana Plus zawiera dodatkowo:

18-calowe felgi stalowe z kołpakami

zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia

regulację odcinka lędźwiowego w fotelu kierowcy

fotele Advanced Comfort z pianką o wysokiej gęstości i zwiększonej grubości

kamerę cofania

elektrycznie składane lusterka boczne

W wariancie Business można liczyć również na:

18-calowe felgi aluminiowe

system nawigacji online 3D

7-calowy wyświetlacz wskaźników

kamerę cofania HD

przednie i boczne czujniki parkowania

adaptacyjny tempomat z funkcją Stop & Go

system monitorowania martwego pola

dostęp bezkluczykowy

Topowa odmiana Max zawiera:

ruchomą podłogę bagażnika z możliwością ustawienia w dwóch położeniach

przyciemniane szyby w tylnych drzwiach

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

Ile kosztuje nowy Citroen C4?

Ceny Citroena C4 zaczynają się jeszcze poniżej kwoty 100 tys. zł, choć nieznacznie. Za C4 w standardowej odmianie wyposażenia zapłacimy 99 900 zł. W przypadku e-C4 ceny są już wyższe i zaczynają się od 138 900 zł. Wprawne oko zauważy, że spalinowe C4 w topowej odmianie wyposażenia jest znacznie tańsze od najtańszej odmiany elektrycznej. Między cenami początkowymi dwóch takich aut jest aż 18 tys. różnicy. Cennik Citroena C4 i Citroena e-C4 prezentuje się następująco:

Citroen C4 i e-C4 po liftingu. Ceny You Plus Business Max 1,2 PureTech 130 KM - Od 105 400 zł - Od 114 400 zł 1,2 Hybrid 100 KM Od 99 900 zł - - - 1,2 Hybrid 136 KM Od 107 200 zł Od 111 900 zł Od 117 000 zł Od 120 900 zł 136 KM, 50 kWh Od 138 900 zł Od 144 950 zł - - 156 KM, 54 kWh - Od 149 750 zł Od 153 500 zł Od 162 900 zł