Nowy betonowy odcinek autostrady A1

Oznacza to, że wykonawca zdecydowanie przekroczył półmetek prac związanych z układaniem nawierzchni betonowej na wschodniej jezdni. Ogólna długość odcinka wynosi bowiem 25 km. Oddawany odcinek wybudowany został między miejscowościami Napoleonów i Ochocice. Stanowi przedłużenie istniejącej już betonowej jezdni dla jadących w kierunku południowym.

Cała betonowa jezdnia wschodnia, jak deklaruje wykonawca, ma być gotowa do końca wakacji. Kolejny dwukilometrowy - ostatni w kierunku południowym - odcinek do granicy kontraktu w Kamieńsku, ma zostać przekazany jeszcze w lipcu. Będzie to oznaczało, że do ułożenia pozostanie niespełna 7 kilometrów betonowej jezdni, co ma nastąpić w sierpniu. Tym samym stara jezdnia tzw. "gierkówki" przejdzie bezpowrotnie do historii, a kierowcy na całym łódzkim, 64-kilometrowym odcinku budowanej A1 będą mieli do dyspozycji nową betonową nawierzchnię.

Przypomnieć jednak trzeba, że do jesieni na odcinku Piotrków Trybunalski - Kamieńsk będzie obowiązywał układ ruchu 1+1, czyli jeden pas ruchu w kierunku Łodzi oraz jeden w kierunku Katowic. Na początku października wprowadzony zostanie układ 2+2 - po dwa pasy ruchu w obu kierunkach.

Obecnie na wszystkich pozostałych odcinkach budowanej na terenie województwa łódzkiego autostrady A1, czyli Tuszyn - Piotrków Trybunalski, Kamieńsk - Radomsko i Radomsko - granica woj. łódzkiego i śląskiego, kierowcy korzystają już z betonowej jezdni. Łączna jej długość na obecną chwilę to ponad 51 kilometrów, a od najbliższego piątku będzie to blisko 56 kilometrów.

