Chodzi o znak drogowy A-30 "Inne niebezpieczeństwo". Zgodnie z przepisami znak ten stawia się wraz z tabliczkami wskazującymi, za pomocą symbolu lub napisu, rodzaj niebezpieczeństwa, o którym ostrzega znak. Dość powszechne jest ostrzeganie znakiem A-30 przed jeżami, ale w Szczebrzeszynie stosowne tabliczki ostrzegają przed chomikami.

"Uwaga chomiki". Nowe znaki na polskich drogach

I nie jest to żart. - Mamy to szczęście, że w województwie lubelskim są takie miejsca, gdzie liczebność chomików europejskich jest jeszcze dosyć spora, dlatego postanowiliśmy zastanowić się nad ochroną tego gatunku - powiedział PAP dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych (ZLPK) Paweł Łapiński.

Chomiki europejskie żyją na polach, które poprzecinane są drogami. Stąd duża śmiertelność tych małych gryzoni.

Najprostszy sposób ich ochrony to ostrzeganie kierowców, że gdzieś w pobliżu mogą spotkać przechodzącego przez jezdnię chomika. Podobnie jest z jeżami, czy wiewiórkami, które również padają ofiarą samochodów dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych (ZLPK) Paweł Łapiński.

Chomiki na wolności trudno dostrzec

Dyrektor Łapiński dodał, że chomiki europejskie na wolności prowadzą skryty tryb życia, dlatego trudno je zauważyć, przez co kierowcy nie zdają sobie sprawy z zagrożenia jakie sprowadzają na te małe zwierzątka.

Znaki drogowe A-30 "Inne niebezpieczeństwo" wraz z tabliczkami "Zwolnij chomiki!" (pisownia oryginalna) postawiono na odcinku drogi powiatowej między Deszkowicami a Sąsiadką, w pobliżu granicy Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Nie jest wykluczone, że pojawią się jeszcze w innych miejscach.

Chomik europejski jest zagrożony wyginięciem

Chomik europejski to gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem. W Polsce i całej Unii Europejskiej jest pod ścisłą ochroną. Nie należy utożsamiać go z chomikiem domowym, to odrębne gatunki. Od lat 80. ubiegłego wieku zasięg występowania chomika na terenie Polski zmniejszył się o 75 proc. Obecnie występuje w woj. lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Osiąga ponad 30 cm długości, a jego waga to około 700 g. Posiada rudy grzbiet i białe plamy na bokach. Jego unikalną cechą jest ciemny brzuch, gdyż większość ssaków posiada podbrzusze jaśniejsze od grzbietu.