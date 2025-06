Sprawa ma głębszy sens niż mogłoby się wydawać. Pomimo coraz bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących spalin, zanieczyszczenie powietrza w miastach pozostaje często zbyt wysokie. Wynika to z faktu, że większość emisji z ruchu drogowego nie jest już generowana przez spaliny, ale przez ścieranie hamulców i opon. W efekcie tarcia powstają drobne cząsteczki, które unoszą się w powietrzu niezależnie od rodzaju napędu pojazdu. To oznacza, że nawet samochody elektryczne przyczyniają się do tego problemu.