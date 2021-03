Nowe nieoznakowane radiowozy. Ale nie BMW

O pięć nowych nieoznakowanych radiowozów wzbogaciła się w czwartek Komenda Miejska Policji w Łodzi. Pojazdy za ponad 450 tys. zł zostały zakupione przez Komendę Główną Policji, przy czym 200 tys. zł z tej kwoty pochodziło z budżetu miasta Łodzi.

Policja

"Bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta jest najważniejsze. Dzięki nowym radiowozom funkcjonariusze jeszcze szybciej będą docierać na miejsca interwencji, aby skutecznie nieść pomoc mieszkańcom Łodzi" - podkreśliła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, przekazując kluczyki od pojazdów na ręce miejskiego komendanta policji mł. insp. Dariusza Dziurki.

Dodała, że miasto już od 10 lat doposaża łódzką policję. Przez ten czas dofinansowano ją 3,25 mln zł, za które kupiono 100 samochodów. Na przekazane w czwartek pojazdy magistrat przeznaczył 200 tys. zł. Pozostała kwota 274 tys. zł na zakup aut pochodziła z budżetu policji.



Z nowych radiowozów będą korzystać funkcjonariusze łódzkich komisariatów. Zastąpią one wyeksploatowane już radiowozy.



Komendant miejski dziękując prezydent Łodzi za wsparcie zaznaczył, że dobra współpraca z magistratem jest gwarancją stałej poprawy bezpieczeństwa w mieście. "100 samochodów to połowa wymienionego taboru Komendy Miejskiej. Bez tego wsparcia finansowego byłoby o to trudno. Te samochody służą policji, ale tak naprawdę przekładają się na bezpieczeństwo nas wszystkich" - przyznał mł. insp. Dziurka.



Nowe radiowozy Kia Ceed mają turbodoładowane benzynowe silniki o pojemności 1,4 litra i mocy 141 KM