Nowe logo Skody oraz identyfikacja kolorystyczna to zapowiedź niezwykłej przyszłości

Logo Skody przedstawia uniwersalne wartości

Skoda to jeden z najstarszych producentów na świecie, a więc także posiadający bardzo bogatą tradycję. Powstanie czeskiego producenta samochodów datuje się na 1895 rok. Były to zupełne początki motoryzacji, kiedy jej rozwój był bardzo gwałtowny i co chwila pojawiały się nowe idee.

Znajdowało to odzwierciedlenie w identyfikacji producentów i kolejnych projektach emblematów. Skoda również miała ich kilka, ale stosunkowo szybko, bo już w 1923 roku, pojawił się znak, który okazał się na tyle doskonały i ponadczasowy, że przetrwał już równe 100 lat.



Znak ten to oczywiście okrąg, w który wpisano uskrzydloną strzałę. Strzała kojarzy się z dążeniem do jasno określonego celu, zaś skrzydła dodają jej dynamiki, charakteru celowości, a także podkreślają, że impet, z jakim strzała kieruje się do upatrzonego celu, nigdy się nie zmniejsza. Zgodnie z ideą projektanta logo Skody, Tomasa Maglica, odzwierciedla ono spojrzenie firmy w przyszłość i ciągły ruch.

Nowe logo Skody odzwierciedla rewolucję, jaką rozpoczyna producent

Na przestrzeni dekad motyw uskrzydlonej strzały przechodził wiele zmian, pojawiały się różne kolory oraz efekty trójwymiarowe. Najnowsza wersja logo Skody wydaje się jednak wracać do korzeni - zamiast plastikowej grafiki 3D, mamy dwuwymiarowy symbol. Taka zmiana służy podkreśleniu nowego trendu, jakim jest cyfrowa komunikacja. Nowa forma logo lepiej integruje się z różnymi formatami przekazu, łatwiej docierając do odbiorcy.

Zdjęcie Nowe logo marki Skoda / materiały promocyjne

W nowym logo można doszukiwać się także nawiązania do nowego języka stylistycznego marki, zaprezentowanego za sprawą Skody Vision 7S. Ten elektryczny SUV wyróżnia się bardzo nowoczesną i wyrazistą prezencją, ale jednocześnie pozbawiony jest on niepotrzebnych ozdobników, zachowując czystość i prostotę formy. Takie też jest nowe logo Skody.

Nowy znak słowny ŠKODA podkreśla tożsamość marki

Kolejną istotną zmianą w identyfikacji Skody, jest nowy znak słowny, który oparto na symetrii oraz połączeniu okrągłych kształtów z bordiurami. Ta nowoczesna interpretacja zapisu nazwy producenta nie była łatwa o tyle, że nad literą "S" znajduje się znak dialektyczny, tak zwany "Háček", którego obecność zakłóca symetrię. Rozwiązano to poprzez zintegrowanie go z samą literą.

Zdjęcie Nowy znak słowny Skoda / materiały promocyjne

Producent zdecydował też, że nowy znak słowny będzie teraz stosowany częściej niż logo. Widać to już na Skodzie Vision 7S, która zarówno z przodu, jak i z tyłu oraz na kierownicy ma umieszczony napis ŠKODA.

Skoda prezentuje nowe odcienie zieleni

Wraz z nowym logo oraz znakiem słownym, Skoda przedstawiła także nowe kolory, jakie będą stosowane w ramach identyfikacji kolorystycznej marki. Są to Emerald oraz Electric Green. Producent zdecydował się więc pozostać przy odcieniach zieleni, ale innych niż dotychczas.

Zieleń nieodmiennie kojarzy się z ekologią i od dekad znajdowała się ona na logo Skody. Nowe odcienie mają podkreślić nowy rozdział w dążeniu przez producenta do ekologii oraz zrównoważonego rozwoju, które to idee realizowane są teraz poprzez duże inwestycje w elektromobilność. Jak duże?

Zdjęcie Skoda Vision 7S / materiały promocyjne

Dynamiczny rozwój elektromobilności Skody

Nowy rozdział w historii Skody prezentuje model Vision 7S, zdradzający kierunek, w jakim podąża czeski producent. Możemy spodziewać się więc samochodów nowoczesnych, wyrazistych, a przede wszystkim ekologicznych i zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Swoje plany na najbliższe lata Skoda zdradziła w swoim programie Next Level - Skoda Strategy 2030. Zgodnie z nim czeska marka zamierza być piątym największym producentem w Europie do 2030 roku. Jednocześnie plany zakładają, że nawet 70 proc. sprzedaży stanowić będą samochody elektryczne.

Skoda rozpoczyna więc prawdziwą rewolucję i do 2026 roku wprowadzi na rynek trzy zupełnie nowe modele elektryczne. Kolejne, jak potwierdzają przedstawiciele marki, są już w fazie projektowania.

