Toyota wprowadza dwie nowe wersje swojej legendy - GR Supra A90 Final Edition oraz GR Supra Lightweight EVO. Oba modele bazują na platformie obecnej generacji.

GR Supra A90 Final Edition. Inżynierowie zadbali o osiągi

GR Supra A90 Final Edition to ostatnia odsłona obecnej generacji modelu. A90 Final Edition wyposażono w silnik 3.0 o mocy 435 KM i 570 Nm momentu obrotowego. W porównaniu do standardowej wersji, moc wzrosła o 95 KM, a moment obrotowy o 70 Nm.

Takie zmiany pozwoliły na zwiększenie prędkości maksymalnej do 270 km/h. Zawieszenie w tej wersji to amortyzatory KW. Dodatkowo, zmieniono kąt nachylenia kół i zoptymalizowano aktywne sterowanie dyferencjałem, co poprawia przyczepność i zmniejsza podsterowność.

W wersji Final Edition zastosowano szersze opony Michelin Pilot Sport Cup 2 na 19-calowych felgach z przodu i 20-calowych z tyłu. Zainstalowano hamulce Brembo z tarczami o średnicy 19 cali. Zmiany w aerodynamice obejmują karbonowy przedni spoiler oraz tylny spoiler w stylu wyścigowego modelu GR Supra GT4. Zmodyfikowana została także maska, która posiada element poprawiający chłodzenie silnika.

GR Supra Lightweight EVO - co udoskonalono?

GR Supra Lightweight EVO - w tej wersji zastosowano zmodyfikowane zawieszenie, które obejmuje nowe amortyzatory i mocniejsze stabilizatory.

Nowy spoiler oraz zmodyfikowane lotki na przednich nadkolach poprawiają równowagę aerodynamiczną. Zmiany te zapewniają lepszą docisk do drogi, co pozwala na bardziej precyzyjne prowadzenie samochodu. W wersji Lightweight EVO zastosowano 19-calowe felgi w kolorze matowej czerni.

We wnętrzu znajduje się nowe wykończenie foteli - skórzane siedziska z alcantarą i haftem GR, czerwone akcenty na gałce zmiany biegów i pasach bezpieczeństwa.

GR Supra A90 Final Edition i Lightweight EVO - ceny i dostępność

GR Supra A90 Final Edition w Europie, w tym Niemczech, kosztuje około 142 800 euro (ok. 660 000 zł). Dla porównania, standardowy model z silnikiem 3.0 zaczyna się od 73 250 euro (ok. 335 000 zł), a wersja 2.0 od 63 250 euro (ok. 290 000 zł). W Japonii cena wynosi około 92 500 euro (ok. 420 000 zł) lub 15 000 000 jenów.

Ceny Lightweight EVO nie są jeszcze znane. Obydwa modele będą dostępne w Europie od wiosny 2025 roku, a produkcja A90 Final Edition zostanie ograniczona do 300 sztuk.

