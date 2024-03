Nowa Toyota GR Yaris hitem. W mgnieniu oka Polacy wykupili wszystko

Toyota GR Yaris jest fenomenem. To bezkonkurencyjny hot hatch z napędem na cztery koła, który jest prawdziwym hitem sprzedaży. Każda transza przeznaczona na polski rynek rozchodziła się w oka mgnieniu - Polacy kupowali wszystko, co było do kupienia. Jak było z nową odsłoną małego sportowca? Wystarczyło kilkanaście minut.

Zdjęcie Toyota GR Yaris po liftingu wyprzedana. Na polski rynek trafiło ok. 470 samochodów. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL