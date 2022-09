Nowa Sól: policjanci z drogówki dostali nowe motocykle. Jest moc

Zakup motocykli zrealizowany został ze środków Funduszu Spójności w ramach projektu "Bezpieczniej na drogach - motocykle dla służby ruchu drogowego" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.



Drogówka polubiła BMW. Również te na dwóch kołach

Wcześniej, w ramach tego samego programu, motocykle BMW R 1250 RT trafiły też do innych komend w całym kraju. Sam tylko garnizon świętokrzyski otrzymał do swojej dyspozycji aż 14 maszyn.



Funkcjonariusze podejmują interwencje wobec tych motocyklistów, którzy mylą drogę z torem wyścigowym. W przypadku najbardziej drastycznych naruszeń, ich sprawcy muszą liczyć się z zatrzymaniem uprawnień do kierowania informuje młodszy aspirant Justyna Sęczkowska z Komendy Powiatowej w Nowej Soli.

W co wyposażony jest policyjny motocykl?

Policyjna wersja motocykla jest jednoosobowa, miejsce pasażera zajmuje zamontowany z tyłu kufer z centralą radiową. O komfort pracy dbają m.in podgrzewane siedzenie i manetki.

Silnik - klasyczny dla BMW bokser - generuje moc 136 KM i maksymalny moment obrotowy 143 Nm. BMW R 1250 RT przyspiesza do 100 km/h w 3 sekundy i osiąga prędkość maksymalna 225 km/h. Maszyny są też konstrukcyjnie przystosowane do jazdy z ekstremalnie wolnymi prędkościami, co wydatnie ułatwia pełnie zadań eskortowych.

Wyposażenie obejmuje m.in.:

adaptacyjny tempomat,



wyświetlacz TFT o przekątnej 10,25 cala,

komputer pokładowy,

"gmole" (metalowe osłony lędźwi),



zestaw policyjnego oświetlenia,



megafony.

Mundurowi przypominają, że w okresie jesiennym, gdy często dochodzi do opadów, na motocyklistów czyha wiele niebezpieczeństw. Szybkiej jeździe na motocyklu nie sprzyjają też koleiny i wyrwy w asfalcie, które często przesłaniane są przez zalegającą po deszczu wodę.



Policjanci drogówki, którzy pełnią służbę na motocyklach, przechodzą specjalistyczne szkolenia z jazdy w różnych warunkach. Ponadto za kierownicą motocykli policyjnych zasiadają głównie funkcjonariusze, którzy również poza służbą pasjonują się motocyklami dodaje młodszy aspirant Justyna Sęczkowska z Komendy Powiatowej w Nowej Soli.

