Nowa plaga kradzieży to znak czasów. Katalizatory to już przeszłość?

Motoryzacja się zmienia, a to oznacza, że i złodzieje zmieniają profil swojej "działalności". Od lat na celowniku rabusiów są cenne katalizatory, z których wydobywane są pallad, platyna i rod. Teraz na rynku jest coraz więcej aut zasilanych prądem, który trafia do samochodów za pośrednictwem kabli. W Wielkiej Brytanii kradzież przewodów do ładowania to nowa plaga.

Zdjęcie Złodzieje kończą z katalizatorami? Teraz interesują ich przewody do ładowania aut elektrycznych / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL