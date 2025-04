Realizowana obwodnica to kluczowy fragment większego planu. Łączy Południową Obwodnicę Gdańska z Trasą Kaszubską (S6), tworząc zewnętrzny pierścień wokół Trójmiasta. Dzięki temu kierowcy jadący np. z południa Polski do Gdyni czy Sopotu nie będą musieli przebijać się przez zatłoczone centrum Gdańska.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej to w sumie prawie 32 km drogi ekspresowej, z czego odcinek nr 1 od węzła Chwaszczyno do węzła Żukowo jest ukończony już w 96 proc. Drugi odcinek - od węzła Żukowo do węzła Gdańsk Południe - zostanie przygotowany do września 2025 r. Tu prace są mniej zaawansowane, zwłaszcza na fragmencie C, gdzie wykonano dopiero 27 proc. robót.