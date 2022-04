Nowa obowiązkowa nalepka na szybę jest absurdalna. To przez bałagan w CEPiK-u

To kolejny krok do upowszechnienia się w Polsce stref czystego transportu. W najbliższych dniach obowiązywać zacznie zatwierdzony przez ministra klimatu i środowiska wzór nalepki dla pojazdów poruszających się w STC. Nowy wzór - zgodnie z obawami kierowców - nie daje możliwości korzystania z jednej nalepki w różnych strefach. Co więcej - zawiera też informacje, których użyteczność jest - łagodnie rzecz ujmując - dyskusyjna.

Zdjęcie Przyjęty wzór nalepki dla pojazdów poruszających sie w Strefie Czystego Transportu. Brak informacji o normie emisji spalin - jest za to informacja o roku produkcji. Po co? /