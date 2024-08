Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino rozpocznie się już w 2028 roku - dwa lata później niż początkowo zakładano. Inwestycja, której wstępny koszt został określony na blisko 150 mdl zł powstanie w technologii AP1000 Westinghouse i będzie składać się z trzech bloków z reaktorami jądrowymi o łącznej mocy na poziomie 3,75 GW.

Elektrownia atomowa w Polsce. Ruszyły przygotowania

Obecnie w gminie Choczewo na Pomorzu, na obszarze pomiędzy wsiami Sasino, Słajszewo i Kopalino, trwają prace terenowe, które zwiększą dotychczasową wiedzę na temat warunków geologicznych i hydrogeologicznych w lokalizacji elektrowni. Jednocześnie ruszył ważny przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi krajowej, której ślad będzie prowadził bezpośrednio do obiektu. Nowa trasa nie tylko zwiększy się przepustowość układu komunikacyjnego, ale też odciąży sieć dróg lokalnych, a dodatkowo skróci się czas podróży między Trójmiastem i nadmorskimi miejscowościami w gminie Choczewo.

Reklama

Nowa droga do elektrowni atomowej. Zakres prac

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - przetarg dotyczy zaprojektowania i wybudowania jednojezdniowej drogi, o przekroju 1x2 w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego). Inwestycja została podzielona na dwa odcinki, Lubiatowo - droga wojewódzka nr 213 (o długości ok. 11 km) oraz droga wojewódzka nr 213 - węzeł Łęczyce na S6 (ok. 15 km). Dodatkowo w ramach obecnie realizowanej trasy S6 na odcinku Leśnice - Bożepole Wielkie wykonany zostanie łącznik między drogą powiatową w Łęczycach a drogą ekspresową S6, który skomunikuje nową drogę krajową z węzłem Łęczyce.

Zdjęcie Inwestycja została podzielona na dwa odcinki, Lubiatowo – droga wojewódzka nr 213 oraz droga wojewódzka nr 213 – węzeł Łęczyce na S6. / GDDKiA

Sama budowa drogi to jednak nie wszystko. GDDKiA zwraca uwagę, że wraz z nowym śladem jezdni, wybudowana zostanie infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Zainstalowane zostaną także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz powstanie kanalizacja deszczowa i kanał technologiczny. Dodatkowo wykonane zostaną elementy ochrony środowiska, takie jak przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym oraz osłony przeciwolśnieniowe.

Uruchomienie pierwszego reaktora w 2035 roku

W przypadku odcinka od Lubiatowa do DW213 wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 18 miesięcy na realizację prac (z wyłączeniem okresu zimowego od 16 grudnia do 15 marca). Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana najpóźniej w I kwartale 2025 r., tak by budowa mogła zakończyć się w II kwartale 2028 r. Pierwsza polska elektrownia ma zostać oddana do użytku już za kilka lat, w momencie uruchomienia pierwszego reaktora w 2035 roku.