Norwegowie odwracają się od Tesli. Klienci mają dość Elona Muska?

Paula Lazarek

Tesla fatalnie rozpoczęła rok 2025 w Norwegii. Styczniowa sprzedaż w stosunku do stycznia do ubiegłego roku spadła o 38 proc. Jeszcze rok temu co piąte auto na norweskich drogach było spod znaku Tesli. Dlaczego Norwegowie tak diametralnie zmienili swoje nastawienie do marki? Czy ma to związek z kontrowersyjnymi ruchami Muska?