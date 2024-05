Niespodziewany problem z nowymi samochodami. Mogą być rakotwórcze

Nasze badania wykazały, że materiały wewnętrzne uwalniają szkodliwe chemikalia do powietrza w kabinach naszych samochodów. Biorąc pod uwagę, że przeciętny kierowca spędza w samochodzie około godziny dziennie, jest to poważny problem dla zdrowia publicznego. To szczególnie niepokojące dla kierowców pokonujących dłuższe trasy podczas dojazdu do pracy, a także dzieci, które wdychają więcej powietrza niż dorośli

powiedziała główna autorka badania, Rebecca Hoehn z Duke University