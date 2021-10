Niepokojąca liczba kolizji drogowych. OC znów podrożeje?

Na początek warto przypomnieć, czym różni się wypadek drogowy od kolizji. Zgodnie z definicją przyjętą przez Główny Urząd Statystyczny wypadek to zdarzenie, którego skutkiem jest konieczność udzielenia pomocy lekarskiej co najmniej jednej osobie lub śmierć przynajmniej jednego uczestnika. Efektem kolizji są natomiast jedynie szkody materialne. Potocznie kolizja drogowa jest często nazywana stłuczką.



W danych z pierwszego półrocza 2021 r. opublikowanych przez GUS niepokoi szczególnie wzrost liczby kolizji drogowych. Względem pierwszej połowy 2020 roku liczba stłuczek wzrosła o 14 proc. Taka statystyka może być oczywiście spowodowana ubiegłorocznymi ograniczeniami w swobodnym przemieszczaniu się, podyktowanymi walką z koronawirusem. Problem w tym, że w pierwszych 6 miesiącach bieżącego roku zanotowano zaledwie 4 proc. mniej kolizji niż w drugiej połowie roku 2020. A wówczas mieliśmy przecież do czynienia z dużym ożywieniem ruchu turystycznego oraz - jak co roku - wyjazdami świątecznymi. Biorąc to pod uwagę tegoroczne prognozy nie napawają optymizmem!



Liczba kolizji nie wzrosła równomiernie w całym kraju. Istnieją takie powiaty, w których na początku tego roku bezpieczeństwo na drogach polepszyło się i takie, w których stłuczek było o wiele więcej niż wcześniej. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili przyjrzeć się bliżej rocznym zmianom liczby kolizji w poszczególnych powiatach i miastach na prawie powiatu. Na poniższej mapie ciemniejszy odcień koloru niebieskiego oznacza większy procentowy wzrost liczby stłuczek w I poł. 2021 r. względem analogicznego okresu w minionym roku - wyjaśnia Paweł Kuczyński z Ubea.pl.

W których powiatach najszybciej rośnie liczba kolizji?

W ujęciu rocznym liczba stłuczek wzrosła najbardziej na terenie następujących powiatów i miast:



Chełm - wzrost o 60 proc.

powiat kamieński - wzrost o 57 proc.

powiat kolski - wzrost o 54 proc.

powiat siemiatycki - wzrost o 52 proc.

powiat węgorzewski - wzrost o 50 porc.

powiat pucki - wzrost o 48 proc.

powiat międzychodzki - wzrost o 46 proc.

powiat leski - wzrost o 46 proc.

powiat żywiecki - wzrost o 46 proc.

powiat wąbrzeski - wzrost o 46 proc.

powiat świecki - wzrost o 46 proc.

powiat kępiński - wzrost o 45 proc.

powiat grudziądzki - wzrost o 44 proc.

powiat ropczycko-sędziszowski - wzrost o 44 proc.

powiat koszaliński - wzrost o 43 proc.



Niewątpliwie władze samorządowe tych terenów powinny uważnie obserwować statystki dotyczące bezpieczeństwa drogowego w następnych kwartałach i podjąć odpowiednie działania zaradcze.



***

