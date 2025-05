Z wyliczeń portalu bestsellingcarsblog.com wynika, że najchętniej kupowanym samochodem przez osoby prywatne w Niemczech w kwietniu 2025 r. był Fiat Ducato. I to już drugi miesiąc z rzędu. Eksperci wymienionego wyżej portalu wskazują jednak na pewną prawidłowość. Chodzi o okres w roku - robi się wszak coraz cieplej i powoli zbliża się sezon urlopowy, a Niemcy znani są z zamiłowania do spędzania wolnego czasu na pokładzie kampera. Fiat Ducato z kolei to samochód, który świetnie nadaje się na bazę do auta kampingowego. W minionym miesiącu zdecydowało się na niego 2 623 niemieckich klientów.