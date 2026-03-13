W skrócie W najbliższych dniach kilka kluczowych autostrad w Niemczech zostanie całkowicie zamkniętych z powodu prac budowlanych i modernizacji infrastruktury, co obejmie A2, A7, A9, A44 i A45.

ADAC informuje o możliwych spowolnieniach również na innych trasach w Niemczech oraz o utrudnieniach na autostradach sąsiednich krajów, szczególnie w Alpach.

Zaostrzenie kontroli na niemieckich granicach może skutkować wydłużonym czasem oczekiwania, szczególnie na przejściach polsko-niemieckich.

Według niemieckiego automobilklubu ADAC natężenie ruchu w najbliższych dniach powinno być umiarkowane, jednak skala zaplanowanych prac może spowodować utrudnienia w wielu miejscach. Problemy mogą odczuć także kierowcy podróżujący między Polską a Niemcami, zwłaszcza na trasach prowadzących przez główne korytarze transportowe.

Remonty na głównych trasach w Niemczech

Największe utrudnienia zaplanowano na autostradzie A2 w rejonie Dortmundu. Na odcinku między węzłami Dortmund-Nordost i Dortmund-Nordwest wprowadzono całkowite zamknięcie drogi, które obowiązuje od wieczora 12 marca do poniedziałku 16 marca do godziny 5:00. W tym czasie kierowcy będą musieli korzystać z objazdów.

Prace obejmą również inne ważne trasy. Na autostradzie A7 utrudnienia pojawią się między Bad Bruckenau/Wildflecken a Bad Bruckenau-Volkers, natomiast na A9 w rejonie Bayreuth ograniczenia będą obowiązywać w obu kierunkach przez cały weekend. Zamknięta zostanie także A44 pomiędzy Unna-Ost a węzłem Werl, a na A45 między Olpe i Drolshagen zaplanowano nocne wstrzymanie ruchu.

Możliwe opóźnienia na innych niemieckich trasach

Choć bezpośrednie zamknięcia obejmują tylko część sieci dróg, kierowcy mogą napotkać spowolnienia także na innych trasach. ADAC wskazuje, że opóźnienia mogą pojawić się na najważniejszych trasach dalekobieżnych przecinających kraj. Dotyczy to m.in. połączeń prowadzących przez Kolonię, Dortmund, Frankfurt, Monachium czy Stuttgart, a także obwodnicy Berlina. Nawet jeśli same drogi nie są zamknięte, zwiększony ruch związany z objazdami może spowalniać przejazd.

Wydłużony czas oczekiwania na granicach

To jednak nie koniec. W związku z zaostrzeniem kontroli na wszystkich niemieckich granicach podróżni powinni przygotować się na wydłużony czas oczekiwania. Według ADAC największe utrudnienia mogą wystąpić na granicy polsko-niemieckiej, szczególnie na głównych przejściach autostradowych. Mowa przede wszystkim o przejściach Jędrzychowice - Hagenwerder, Kołbaskowo - Pomellen oraz Świecko - Frankfurt.

Utrudnienia nie tylko w Niemczech

Jak informuje ADAC - utrudnienia nie ograniczają się wyłącznie do Niemiec. Roboty drogowe trwają także w krajach sąsiednich, szczególnie na trasach prowadzących przez Alpy. Problemy mogą pojawić się na austriackich autostradach Tauern, Inntal i Brenner, a także na głównych szlakach w Szwajcarii i północnych Włoszech, gdzie ruch turystyczny dodatkowo obciąża infrastrukturę.

Aby ograniczyć omijanie korków przez mniejsze miejscowości, wprowadzono czasowe zamknięcia części zjazdów z autostrad. W Tyrolu będą one obowiązywać w weekendy, święta oraz w wybrane piątki w ciągu dnia, zwłaszcza w okolicach Innsbrucka. Podobne rozwiązania zastosowano także na wybranych odcinkach niemieckich autostrad w południowej części kraju.

