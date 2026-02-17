W skrócie Niemcy przedłużą kontrole graniczne na kolejne sześć miesięcy, obejmując granicę z Polską.

Kontrole graniczne mają charakter wyrywkowy i mogą powodować opóźnienia dla podróżnych oraz kierowców.

Przedłużenie kontroli jest powiązane z ograniczaniem napływu nielegalnych migrantów i jest zgłoszone do Komisji Europejskiej.

Od 15 marca Niemcy przedłużą kontrole graniczne na przejściach ze wszystkimi dziewięcioma sąsiednimi krajami o kolejnych sześć miesięcy. Decyzja ta ma być częścią szerszej reformy polityki migracyjnej w Niemczech. Planowane środki mają obowiązywać co najmniej do połowy września i są formalnie zgłoszone do Komisji Europejskiej. Jest to wymóg wynikający ze strefy Schengen, gdzie kontrolę graniczną można wprowadzać wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Wyrywkowe kontrole utrudnią codzienne dojazdy

Decyzja niemieckiego rządu oznacza, że osoby przekraczające granicę będą nadal podlegały wyrywkowym kontrolom. Dotyczy to również kierowców dojeżdżających do pracy czy transportu towarów. Choć kontrole nie mają charakteru stałego, mogą powodować znaczne opóźnienia na przejściach granicznych, w tym przy najbardziej uczęszczanych trasach łączących Polskę z Niemcami.

To jednak nie koniec. Każdy podróżny musi posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości, co podkreślają niemieckie służby. Brak odpowiednich dokumentów może skutkować nie tylko czasowym zatrzymaniem, ale także odmową wjazdu na terytorium Niemiec, co w przypadku osób dojeżdżających do pracy może powodować poważne komplikacje.

Kontrole wprowadzono z powodu nielegalnej migracji

Niemcy prowadzą kontrole na granicy z Polską od października 2023 roku. Oficjalnym powodem było ograniczenie napływu nielegalnych migrantów. Kanclerz Friedrich Merz zaznaczał wówczas, że środki mają charakter tymczasowy, jednak obecne przedłużenie pokazuje, że sytuacja wymaga utrzymania ścisłego nadzoru.

Podkreślając nadzwyczajny charakter działań, niemiecki rząd stara się zapewnić zarówno bezpieczeństwo granic, jak i zgodność z przepisami unijnymi. Przedłużenie kontroli może jednak oznaczać dalsze utrudnienia w ruchu międzynarodowym, szczególnie dla transportu osobowego i handlowego.

