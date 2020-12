Nielegalne transporty substancji ropopochodnej zatrzymane

Niezgłoszone do Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) transporty substancji ropopochodnej zatrzymali dolnośląscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Łącznie w trzech transportach zabezpieczono 78 ton substancji.

Zdjęcie fot. KAS /

Transporty z substancją ropopochodną zatrzymano na autostradzie A4 oraz drodze ekspresowej S5 z Wrocławia do Poznania - przekazała we wtorek PAP rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek.



Funkcjonariusze dolnośląskiej KAS przechwycili łącznie 78 ton substancji. Transport tych towarów nie został zgłoszony w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT).



Kierowcy ciężarówek zostali ukarani grzywną w wysokości 7500 zł, a przewoźnikowi grożą kary administracyjne - poinformowała Rzeźnicka-Gniadek.



Rzeczniczka przypomniała, że zgodnie z ustawą z marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT), jest obowiązek zgłaszania przewozu na terenie Polski niektórych towarów - chodzi m.in. o wyroby ropopochodne, tytoń, alkohol i produkty lecznicze, a także monitorowania przewozu przy użyciu technologii GPS.

