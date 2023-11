Nie ma perspektyw zakończenia blokady granicy z Ukrainą. Sytuacja eskaluje

Roman Kondrów z "Oszukanej wsi" powiedział PAP, że Ukraińcy "kąsają rękę, którą do nich wyciągnęliśmy", a "mer kłamie, że blokujemy pomoc humanitarną, to bzdura. To prowokacja z ich strony, jeśli dalej będą tak ordynarnie kłamać, zaostrzymy protest i nie będziemy przepuszczać żadnych ciężarówek".

Polski rząd umywa ręce od sytuacji na granicy

Ręce od protestu na granicy umywa rząd PiS. 16 listopada minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówił, że powodem protestów polskich przewoźników są przyczyny leżące albo po stronie ukraińskiej, albo po stronie UE. Chodzi o to, że umowa znosząca wymogi administracyjne wobec przewoźników z Ukrainy została zawarta między UE a Ukrainą. Początkowo obowiązywała do czerwca 2023, następnie przedłużono ją do czerwca 2024. Rząd Polski twierdzi, że nie miał wpływu na jej kształt.

Natomiast ministrowie transportu UE mają zająć się sprawą blokady granicy dopiero 4 grudnia.

Fatalna sytuacja na przejściach granicznych z Ukrainą

W poniedziałek rano przed przejściem granicznym w Medyce na odprawę czekało ok. 1,4 tys. ciężarówek. Kolejka w Korczowej liczyła około 530 "tirów".

W 16-kilometrowej kolejce do przejścia granicznego w Dorohusku stało ok. 580 pojazdów ciężarowych. Kolejka zaczynała się w miejscowości Srebrzyszcze, która znajduje się między Chełmem a granicą. Szacowany czas oczekiwania na przekroczenie granicy to 125 godzin. Natomiast w kolejce do przejścia w Hrebennem w poniedziałek rano znajdowało się około 700 ciężarówek, czas oczekiwania to 160 godzin. Ostatnie stoją w miejscowości Łabunie Reforma w powiecie zamojskim, która znajduje się 45 km od granicy.