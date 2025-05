W skrócie W Szwecji niepełnoletni mogą legalnie prowadzić zmodyfikowane pojazdy kategorii A-traktor, za szybami luksusowych aut.

A-traktory mają ograniczenie prędkości do 30 km/h i muszą spełniać określone warunki techniczne.

Regulacje dotyczące A-traktorów sięgają lat 40., kiedy to pojazdy były stosowane na roli z ograniczeniem prędkości.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

15-latkowie przejmują ulice w jednym z europejskich państw. Choć brzmi to, jak opis sytuacji, która wymknęła się służbom spod kontroli, to w rzeczywistości nic nadzwyczajnego się nie dzieje. W świetle prawa wszystko okazuje się być legalne. Co więcej, społeczeństwo w pełni zaakceptowało obecność niepełnoletnich kierowców na publicznych drogach i nikt przeciw temu nie protestuje.

Nastolatek za kierownicą w Szwecji nie wzbudza zdziwienia

Na przedmieściach Sztokholmu nie brakuje nastolatków, którzy dojeżdżają do szkół luksusowymi samochodami takimi, jak BMW serii 5 lub Porsche Cayenne. Szwedzkie prawo wyjątkowo pobłażliwie podchodzi do ich obecności na drogach publicznych, o ile używane przez nich pojazdy, spełniają konkretne warunki techniczne.

Samochody nastolatków mają specjalne ograniczenia i oznaczenia. Anders Pettersson/Getty Images Getty Images

Jedną z kluczowych cech, pozwalających rozpoznać samochód prowadzony przez nastolatka jest brak tylnych siedzeń i charakterystyczny czerwony trójkąt na tylnej klapie. Ponadto, z uwagi na wbudowany ogranicznik prędkości, taki samochód nie może poruszać się szybciej niż 30 km/h. Samochody zmodyfikowane w ten sposób zaliczane są przez szwedzkie regulacje do pojazdów kategorii A-traktor. Za ich kierownicami mogą zasiadać osoby, które ukończyły 15 lat.

To nie jest żadna nowinka. A-traktory w Szwecji mają swoją ciekawą historię

Pojazdy kategorii A-traktor w Szwecji nie są wcale nowym wynalazkiem, czy fanaberią. Jest to zjawisko z interesującym tłem historycznym, które zapoczątkowano w latach 40., w czasie deficytu maszyn rolniczych. Pozwolono wówczas rolnikom na modyfikowanie samochodów w taki sposób, aby okazywały się użyteczne także w pracach na roli. Jedynym warunkiem było nieprzekraczanie prędkości 40 km/h, co później zmieniono na 30 km/h.

A-traktory mają ciekawą historię. Były odpowiedzią na deficyt maszyn rolniczych. 123 rf 123RF/PICSEL

Gdy dostępność maszyn rolniczych wróciła do normy, zmodyfikowane samochody zostały przejęte przez młodzież z prowincji, która poruszała się nimi po drogach publicznych. Krajowa administracja transportu długo próbowała to zjawisko zwalczać, lecz ostatecznie w 1963 roku trend został sformalizowany poprzez utworzenie kategorii pojazdów A-traktor. Dzisiaj regulacja ta przeżywa swoją drugą młodość i umożliwia młodym Szwedom poruszanie się w samochodach z wyższej półki.

A-traktory znów podbijają Szwecję. W całym kraju są ich tysiące

W 2024 roku po szwedzkich drogach poruszało się 56 tys. pojazdów A-traktor. Są one wykorzystywane przez młodzież nie tylko, jako środek transportu, ale również jako sposób na wyrażanie siebie. W mediach społecznościowych można spotkać wiele publikacji, ukazujących poruszanie się A-traktorami w praktyce.

Rozwiń

Jednym z wielu przykładów jest Ronja Lofgren z Karlstad, która mając ukończonych 17 lat, poruszała się po Szwecji 5,5-tonową ciężarówką. Pojazd został uratowany przed kasacją przez ojca nastolatki, stuningowany, a następnie zarejestrowany jako A-traktor. Publikacje nastolatki, dotyczące tego pojazdu, biły rekordy popularności w mediach społecznościowych.

15-letnia Evelina Christiansen porusza się w BMW serii 5 zarejestrowanym, jako A-traktor. ALMA COHEN/AFP/East News East News

Ronja nie jest wcale odosobnionym przypadkiem. Innym przykładem nastoletniego kierowcy jest Evelina Christiansen, która w wieku 15 lat, otrzymała od rodziców BMW serii 5 w nagrodę za dobre stopnie w szkole. Pojazd służył nastolatce zarówno do dojazdów do szkoły, jak również do spotkań ze znajomymi

Unia pozwoli nastolatkom prowadzić samochód? Szwecja ma swoje uwagi

W marcu 2023 roku Komisja Europejska proponowała umożliwienie 16-latkom uzyskania prawa jazdy w kategorii B1, które pozwalałoby na prowadzenie pojazdów o masie do 2500 kg z określonymi ograniczeniami. Trwają negocjacje nad ostatecznym kształtem unijnych regulacji, lecz już teraz wiadomo, że szwedzki rząd naciska na obniżenie minimalnego wieku do 15 lat, by dostosować unijne przepisy do wieku użytkowników A-traktorów.

To najlepsze chińskie auto w Polsce. Kosztuje od 115 500 zł INTERIA.PL