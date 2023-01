Największy zakup w historii policji. Na drogi ruszy prawie 500 nowych BMW

Spis treści: 01 To największy projekt zakupu motocykli w historii policji

02 Jakimi motocyklami jeździ polska policja?

Obok kupowanych wcześniej przez polskie służby nieoznakowanych radiowozów zbudowanych na modelu 330i xDrive oraz oznakowanych przygotowanych na bazie 320i, w komendach w całym kraju pojawią się uzbrojone w najnowszy osprzęt motocykle R 1250 RT. BMW dostarczało je w kolejnych partiach przez ostatnie kilka miesięcy.



To największy projekt zakupu motocykli w historii policji

Zamawiający podszedł do tematu kompleksowo. Poza samymi maszynami, dostosowanymi do potrzeb funkcjonariuszy, zakup objął 876 kompletów wyposażenia dla motocyklistów - stroje i kaski z systemem łączności. Zestawów jest dwa razy więcej niż motocykli, bo na każdą maszynę przypada dwóch funkcjonariuszy. Każdy policjant ma być też odpowiednio przeszkolony.

Reklama

Jakimi motocyklami jeździ polska policja?

BMW R 1250 RT to duży motocykl turystyczny napędzany dwucylindrowym silnikiem typu bokser o pojemności 1254 cm3, mocy 136 KM oraz momencie obrotowym wynoszącym 143 Nm. Model ten jest seryjnie wyposażony w m.in. ABS i kontrolę trakcji oraz udogodnienia takie jak LED-owy reflektor, cyfrowy, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 10,25 cala czy elektrycznie regulowana szyba. Doposażone w wymagany przepisami osprzęt policyjny, R 1250 RT rozpędza się do 100 km/h w czasie 3,4 sekundy.

Na liście modyfikacji znalazła się m.in. zmiana przełożenia pierwszego biegu w sześciobiegowej przekładni, pozwalająca na powolną jazdę podczas zadań eskorty, czy na defiladach. Wszystkie motocykle są jednoosobowe, gdyż w miejscu pasażera znajduje się zintegrowany kufer mieszczący centralę radiową. Ponadto motocykle otrzymały sygnały uprzywilejowania barwy niebieskiej i czerwonej oraz gmole z przodu i z tyłu, które ochronią motocykl w razie upadku.



Całkowita wartość programu to 66 295 550 zł. Z unijnych funduszy pochodzi 56 351 217,50 zł a z budżetu państwa 9 944 332,50 zł. Oznacza to, że na każdy z kupionych motocykli z dodatkami wydano ok. 140 tys. zł.

Zdjęcie Zamówienie na 478 BMW R 1250 RT oprócz samych motocykli obejmowało również osprzęt dla funkcjonariuszy / materiały prasowe

Zdjęcie Funkcjonariusze, którzy mają korzystać z BMW R 1250 RT, przeszli szkolenie w ośrodku doskonalenia jazdy w Bednarach / Policja

Zdjęcie 25 BMW R 1250 RT trafiło do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie / materiały prasowe

***