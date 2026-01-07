W skrócie Scotty Kilmer, znany amerykański mechanik, przez dekadę odradzał kupowanie nowych samochodów i promował wyłącznie pojazdy używane.

Po raz pierwszy w wieku 72 lat zdecydował się na zakup nowego auta – Toyoty Camry Hybrid – podkreślając jej niezawodność, trwałość oraz doświadczenie producenta w technologii hybrydowej.

Wybór ten spotkał się z aprobatą internautów, a Toyota Camry od lat cieszy się opinią jednego z najbardziej niezawodnych modeli na świecie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Scotty Kilmer uważany jest za jednego z najlepszych i najbardziej doświadczonych mechaników na świecie, którego w internecie obserwują miliony osób. 72-latek pochodzący z USA od 57 lat zajmuje się mechaniką samochodową, a swoją przygodę z motoryzacją oraz naprawą pojazdów rozpoczął już w wieku 14 lat, gdy podstaw uczył się od swojego dziadka. Swoim doświadczeniem, historiami oraz wiedzą od ponad 10 lat dzieli się na platformie YouTube, gdzie rozprawia się z problemami branży motoryzacyjnej, ale również z nowymi i używanymi samochodami.

Mechanik nigdy nie chciał kupić nowego auta. Po latach nie wytrzymał i poszedł do salonu

Amerykanin w swoich materiałach przez lata otwarcie krytykował nowe samochody podkreślając przede wszystkim radykalną utratę wartości, wysokie koszty utrzymania oraz ryzyko kosztownych napraw zaawansowanej elektroniki. Kilmer twierdził, że znacznie lepszym wyborem jest zakup używanego egzemplarza z pewną historią serwisową, który jest tańszy, mniej zaawansowany technologicznie, a przez to łatwiejszy w naprawie i codziennym użytkowaniu.

Cztery dni temu na jego kanale pojawił się jednak film informujący o zakupie nowego samochodu. Wybór nie jest wielkim zaskoczeniem i jedynie potwierdza, że ta marka doceniana jest nie tylko przez użytkowników oraz globalne firmy taksówkarskie, ale także doświadczonych mechaników. Po latach zarzekania się w garażu mężczyzny stanęła Toyota Camry Hybrid 5. generacji.

Zarzekał się, że nie kupi nowego auta. Wybrał Toyotę Camry

W wieku 72 lat Scotty po raz pierwszy kupił nowy samochód prosto z salonu. Podkreślił jednak, że decyzja ta była wyjątkowo przemyślana i dojrzewała latami. Co więcej, sam zakup "nie oznacza zmiany głoszonej przez dekadę filozofii, a jest jedynie wyjątkiem".

Zdaniem mechanika Toyota Camry Hybrid jest obecnie jedynym rozsądnym wyborem wśród nowych samochodów dostępnych na rynku przede wszystkim za sprawą trwałości, bezawaryjności i atrakcyjnej ceny. Kilmer nie ukrywał, że w podjęciu takiej decyzji pomogło również wieloletnie doświadczenie japońskiego producenta w produkcji hybrydowych jednostek napędowych, które wielokrotnie udowadniały swoją niezawodność i trwałość. Już po pierwszych przejechanych kilometrach zachwalał także dynamikę oraz niskie spalanie.

Kupił nową Toyotę Camry Hybrid za 110 tys. zł. Pod maską benzynowy silnik 2.5 l o mocy 225 KM

Za Toyotę Camry Hybrid mechanik zapłacił 31 tys. dolarów, czyli około 110 tys. zł. Nie jest to cena po specjalnym rabacie uwzględniającym popularność Kilmera, ponieważ właśnie tyle ten model kosztuje w Stanach Zjednoczonych. Dla porównania w Polsce za ten samochód zapłacić trzeba ponad 170 tys. zł.

Pod maską Camry pracuje wydajny napęd hybrydowy piątej generacji, który generuje moc 225 KM i oferuje niskie spalanie na poziomie 5,1-5,6 l/100 km. Sprint do 100 km/h zajmuje około 8 sekund, a benzynowa jednostka o pojemności 2.5 l współpracuje z bezstopniową skrzynią biegów e-CVT. Na liście wyposażenia nie brakuje nowoczesnych systemów bezpieczeństwa, jednak jednocześnie na próżno szukać wymyślnych i kosztownych gadżetów, które w przyszłości mogłyby przysporzyć problemów.

Toyota Camry jest jedynym, oprócz Skody Superb, spalinowym przedstawicielem segmentu D oferowanym przez markę popularną. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Widzowie zareagowali na zakup najpopularniejszego mechanika na świecie. "Ameryki nie odkrył"

Wybór mechanika, którego losy śledzi ponad 6,6 mln osób z całego świata, nie jest dużym zaskoczeniem. Toyota od dekad znana jest z niezawodności, trwałości i bezawaryjności, a w kwestii napędu hybrydowego pozostaje pionierem i wyznacznikiem standardów. Internauci słusznie zauważają, że model ten idealnie wpisuje się w ramy, o których niemal w każdym filmie wspominał Kilmer - chodzi m.in. o prosty system obsługi multimediów, składane na płasko siedziska, pełnowymiarowe koło zapasowe czy długą gwarancję i wysoką niezawodność. Co więcej, jest to jedyny model, który od dłuższego czasu mężczyzna polecał swoim widzom.

Camry jest bestsellerem Toyoty, a w gamie japońskiego producenta znajduje się od ponad 40 lat. Do tej pory wyprodukowano ponad 21 mln egzemplarzy. W Stanach Zjednoczonych to najlepiej sprzedający się samochód osobowy od ponad dwóch dekad i również w Polsce cieszy się dużym zainteresowaniem - w momencie debiutu najnowszej generacji pod koniec 2024 r. nad Wisłą sprzedano w ciemno 1329 egzemplarzy.

Nowa Toyota Camry. Co przyniósł lifting flagowego sedana? INTERIA.PL