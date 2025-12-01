W skrócie Tunel Lærdal w Norwegii to najdłuższy tunel drogowy świata o długości 24,5 km, używany od 25 lat i znacząco poprawiający komunikację między Oslo a Bergen.

Obiekt zaprojektowano z naciskiem na bezpieczeństwo i komfort kierowców, w tym specjalne oświetlenie, zatoki awaryjne i zaawansowane systemy monitoringu.

Tunel posiada unikalny system wentylacji oraz oczyszczalnię powietrza; trwa jego modernizacja, by spełniał najnowsze normy UE.

Najdłuższy tunel drogowy świata - 24,5 km pod Norwegią

Tunel Lærdal w zachodniej Norwegii to najdłuższy tunel drogowy na świecie. Jego długość wynosi 24,51 km, a do użytku oddano go w 2000 r. Obiekt łączy miejscowości Aurland i Lærdal na trasie między Oslo a Bergen, znacząco poprawiając komunikację w regionie. Dziś korzysta z niego średnio ok. 2 tys. pojazdów dziennie.

Budowa tunelu była jednym z największych wyzwań inżynieryjnych w Europie końca XX w. Prace trwały od 1995 r. do 2000 r., a koszt inwestycji wyniósł 1,082 mld koron norweskich, czyli według dzisiejszych przeliczeń ponad 470 mln zł. Podczas drążenia wydobyto ok. 2,5 mln metrów sześciennych skał.

Tunel skrócił trasę Oslo-Bergen o ok. 40 km i zlikwidował konieczność korzystania z promów, co uniezależniło podróżnych od trudnych warunków pogodowych. Przejazd tunelem przy obowiązującym ograniczeniu do 80 km/h zajmuje ok. 18 minut.

Bezpieczeństwo w tunelu Lærdal

Lærdal jest tunelowanym odcinkiem ruchu dwukierunkowego, co wymagało zastosowania szczególnie rozbudowanych systemów bezpieczeństwa. Aby złagodzić monotonię jazdy pod ziemią, trasę podzielono na cztery sekcje, rozdzielone trzema dużymi jaskiniami. Każda z nich jest oświetlona niebieskimi i żółtymi lampami, które imitują wschód słońca i pozwalają kierowcy "odpocząć wzrokowo".

W tunelu zastosowano liczne środki bezpieczeństwa - telefony alarmowe co 250 m, gaśnice co 125 m, nisze awaryjne co 500 m,15 zatok postojowych dla dużych pojazdów oraz systemy monitoringu ruchu sterowane z centrów w Lærdal i Bergen.

Kierowcy mają zapewnioną łączność radiową i telefoniczną, a prędkość kontrolowana jest przez fotoradary.

Wentylacja i jakość powietrza

Tak długa konstrukcja wymaga zaawansowanego systemu utrzymania jakości powietrza. Lærdal był pierwszym tunelem drogowym na świecie, który wyposażono wewnątrz w oczyszczalnię powietrza. Urządzenia filtrują cząstki stałe oraz tlenki azotu, a wymiana powietrza odbywa się dzięki specjalnym szybom wentylacyjnym. System zapobiega gromadzeniu się spalin, nawet przy większym natężeniu ruchu.

W 2025 r. rozpoczęto modernizację obiektu, która potrwa nawet do pięciu lat. Ma ona dostosować tunel do najnowszych norm bezpieczeństwa obowiązujących w Unii Europejskiej. Prace prowadzone są nocami, kiedy tunel jest okresowo zamykany. W ciągu dnia pozostaje przejezdny, choć mogą występować chwilowe ograniczenia prędkości.

Najdłuższy tunel w Polsce ma 2335 m

Najdłuższy tunel drogowy w Polsce - tunel trasy S2 pod Ursynowem w Warszawie ma 2335 m długości, czyli ponad dziesięciokrotnie mniej niż tunel Lærdal. Oddano go do użytku w 2021 r. Różnica skali pokazuje, jak potężnym przedsięwzięciem inżynieryjnym jest norweski obiekt.

