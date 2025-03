Norwegia od dłuższego czasu dzierży rekord najdłuższego podmorskiego tunelu drogowego na świecie. Tytuł ten od 2019 roku należy do tunelu Ryfast, który mierzy 14,3 km i znajduje się na wschód od Stavanger. Wszystko jednak wskazuje, że w 2033 roku wynik ten zostanie pobity przez nową inwestycję. Będzie ona nawet dwukrotnie dłuższa.

Od pewnego czasu realizowany jest bowiem największy projekt infrastrukturalny w historii Norwegii - budowa 27-kilometrowego tunelu Rogfast, który stanie się najniżej położoną podwodną autostradą na świecie. Inwestycja ta powstaje na głębokości dochodzącej do 392 metrów pod poziomem morza, a całkowity koszt jej budowy szacowany jest na ponad 2 miliardy dolarów.

Samochody pojadą 392 m pod wodą. To największy taki obiekt w Europie /Fot. Statens vegvesen

Rampy wjazdowe i wyjazdowe skrzyżowań będą prowadzić do dwóch rond znajdujących się nad stropem tunelu. Projekt przewiduje także budowę specjalnych podwodnych przejść co 250 metrów, które będą służyć do ewakuacji w sytuacjach awaryjnych. Cały ruch w tunelu będzie na bieżąco nadzorowany z trzech różnych lokalizacji, a monitoring odbywać się będzie w centrum kontroli ruchu drogowego, które będzie wyposażone w kamery.