Zgodnie z definicją estakada jest budowlą mostową, która nie biegnie nad ciekiem wodnym, ale terenem, czy to obniżonym czy też zabudowanym. Estakada zapewnia bezkolizyjny przejazd nad położonymi poniżej drogami.

Najdłuższa estakada w Polsce

Chociaż w ostatnich latach budowa dróg nie zwalnia, to najdłuższa estakada w Polsce powstała w 2012 roku i na razie nie zagrozi jej żaden inny budowany obiekt. Miano rekordzisty dzierży estakada WE-1 znajdująca się w ciągu drogi S7 w ramach Południowej Obwodnicy Gdańska (POG).

Jej wysokość w najwyższym punkcie to 25 m, za to długość wynosi aż 2780 m. Konstrukcję podparto na 136 palach fundamentowych, które mają średnicę 150 cm i dodatkowo są wyposażone w stalowe rury osłonowe. By zapewnić stabilność gruntu, a przez to całej konstrukcji, pod każdą z podpór wbito około 50 pali betonowych o długości od 6 do 18 metrów.

Estakada WE-1. Rekordowy obiekt powstał w 2012 roku

Budowa estakady rozpoczęła się w 2009 roku, a pierwsi kierowcy przejechali nią w maju 2012 roku. Budowa odbywała się technologię nasuwową, co oznacza, że poszczególne fragmenty estakady były nasuwane na kolejne podpory.

Warto dodać, że estakada nie biegnie w linii prostej, ale w dużej części - łukami. Obiekt rozpoczyna się na wysokości skrzyżowania z drogą krajową nr 91 i biegnie nad Kanałem Raduni, Traktem św. Wojciecha, oraz dwoma liniami kolejowymi: Warszawa-Gdańsk oraz Pruszcz Gdański-Gdańsk Port Północy.



Estakada WE-1, której długość wynosi nieco poniżej 3 km stanowi sporą część Południowej Obwodnicy Gdańska, której całkowita długość wynosi niespełna 18 km.