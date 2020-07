Najbardziej zadłużone firmy świata. Ich długi liczone są w bilionach!

W bieżącym roku firmy na całym świecie zadłużą się na prawie cztery biliony dolarów!

W przypadku największych przemysłowych gigantów zadłużenie już dziś przekracza poziom zobowiązań zaciągniętych przez takie kraje jak Węgry czy RPA! Na liście prym wiodą producenci samochodów.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że gospodarka całego świata zmuszona została do hamowana awaryjnego. Manewr, jaki nie miał precedensu w historii najnowszej, poskutkował rekordowym zadłużeniem światowego przemysłu. Wiele firm winnych jest dziś tyle, ile wynoszą długi średniej wielkości kraju.



Na wstępie kilka słów wyjaśnienia. Słowo "zadłużenie" nie oznacza wcale, że dana firma nie generuje zysków, zalega z płatnościami czy traci płynność finansową. Pamiętajmy, że formą zaciągania długi są np. emitowane przez producentów obligacje giełdowe. To jeden ze sposobów na zmagazynowanie gotówki. Ta niekoniecznie potrzebna jest na wydatki związane z bieżącą działalnością. Częściej chodzi o stworzenie odpowiednich rezerw z myślą chociażby o planowanych inwestycjach lub - jak w tym przypadku - tworząc odpowiedni bufor na wypadek nieprzewidzianych wypadków.



W samym ubiegłym roku średni wzrost zadłużenia zwiększył się o 8 proc. W znacznym stopniu wynikało to jednak z inwestycji - przejęć czy fuzji. Tegoroczne prognozy mówią o rekordowym wzroście zadłużenia na poziomie 12 proc. To oczywiście wynik epidemii koronawirusa i tego, że firmy szykują się na jej nieprzewidziane następstwa. Naukowcy wciąż ostrzegają przed kolejną falą zachorowań, której konsekwencje są obecnie trudne do przewidzenia. Okazuje się, że w grupie 900 największych firm świata, aż za połowę długów odpowiadają te o amerykańskich korzeniach.



Jak donosi agencja Reuters, ich zadłużenie sięga w sumie 3,9 biliona (!) dolarów. Drugie miejsce na świecie - z kwotą zadłużenia na poziomie 762 mld dolarów - zajmują firmy niemieckie. Z Niemiec pochodzą też trzy najbardziej zadłużone firmy na świecie. Pierwsze skrzypce odgrywa w tym gronie koncern Volkswagen, którego długi (zobowiązania) szacowane są obecnie na 192 mld dolarów. Stawia to niemieckiego giganta pomiędzy krajami takimi jak Republika Południowej Afryki czy... Węgry!

Drugie miejsce zajmuje telekomunikacyjna firma AT&T, której zobowiązania szacowane są na 176 mld dolarów. Ostatni stopień podium zajmuje kolejny motoryzacyjny gigant zza Odry - koncern Daimler. W jego przypadku wartość długu to około 151 mld dolarów.

Warto dodać, że w dziesiątce najbardziej zadłużonych firm świata znalazły się aż pięć bezpośrednio związane z motoryzacją. Czwarte miejsce w ogólnym zestawieniu zajmuje Toyota (dług - 138 mld dolarów), 7. Ford (dług 122 mld dolarów), a 8. BMW (dług 114 mld dolarów).

Po drugiej stronie zestawienia znalazły się firmy z największymi rezerwami finansowymi. Zdaniem Reutersa największą zgromadzoną kwotą - 104 mld dolarów - pochwalić się może właściciel Google - holding Alphabet Inc. Dalej są m.in.: Samsung (78 mld dolarów), Microsoft (47 mld dolarów) czy Facebook (44 mld dolarów).