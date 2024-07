Na tę inwestycję czekano niemal 80 lat. Na Odrze szykuje się rewolucja

Od kilku dekad mieszkańcy województwa śląskiego, w tym kierowcy, rolnicy i piesi, są zmuszeni do korzystania z przeprawy promowej przez Odrę. Rozwiązanie funkcjonujące między Grzegorzowicami w gminie Rudnik, a Ciechowicami w gminie Nędza, jest w użyciu nieprzerwanie od 1945 roku, kiedy to wycofujące się wojska niemieckie wysadziły okoliczny most. Brak stałej przeprawy i konieczność oczekiwania na prom to spora uciążliwość dla mieszkańców obu gmin. Na szczęście sytuacja ma się wkrótce zmienić.

Rusza budowa ogromnego mostu na Odrze

Według informacji podanych przez Portal Samorządowy, władze województwa śląskiego podjęły decyzję o budowie nowego mostu na Odrze. Co więcej - ma to być największa inwestycja tego typu w 25-letniej historii samorządu województwa śląskiego.

Niektórzy rolnicy mają pola z jednej i drugiej strony. Zdarza się, że prom nie działa ze względu na niski bądź wysoki stan Odry. Dlatego realizacja tej inwestycji dla mieszkańców naszego subregionu to bardzo ważny moment okupiony wieloma emocjami. podsumował senator RP Henryk Siedlaczek.

Według wstępnych danych, obiekt będzie miał 633,6 m i będzie składał się z 13 przęseł o rozpiętości od 40 do 50 m. Jednocześnie projekt budowy zakłada realizację nowych dróg, które wraz z mostem utworzą trasę o długości 2,7 kilometrów. Zakończenie inwestycji planowane jest na za trzy lata, a jej koszt to 293,7 mln zł.

Nowy most ma znaczenie nie tylko lokalne

Prace nad nowym mostem już ruszyły. Przetarg na realizację istotnej inwestycji wygrała firma Strabag Infrastruktura Południe, a samą umowę podpisano w styczniu tego roku. Pierwsze roboty ziemne przy budowie obiektu ruszyły na przełomie czerwca i lipca. W tym samym czasie opracowano nitkę nowego odcinka DW 421, który będzie stanowił dojazd do mostu. To jednak nie wszystko. W ramach prac powstaną również skrzyżowania z istniejącą siecią drogową, odcinki i ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, odwodnienie, drenaż, oświetlenie, przejazdy gospodarcze, przepusty oraz urządzenia ochrony środowiska.

Inwestycji mostowej tak dużego kalibru Zarząd Dróg Wojewódzkich jeszcze nie realizował, wiec możemy powiedzieć, na swój sposób piszemy dziś nową historię. To znaczący moment nie tylko dla lokalnej społeczności, ale w przyszłości także dla gospodarki regionu. podkreślił rzecznik ZDM w Katowicach

Jak podkreślają cytowani przez Portal Samorządowy politycy - nowy most będzie miał znaczenie nie tylko lokalne. Umożliwi transport tranzytowy bez konieczności wjazdu do Raciborza oraz ułatwi dojazd do atrakcji turystycznych gminy Rudnik, takich jak ruiny pałacu rodziny von Eichendorff w Łubowicach i ruiny pałacu w Sławikowie.