Młodzi kierowcy są gorsi niż emeryci. Raport nie pozostawia złudzeń

Spis treści: 01 Osoby do 19 lat to najmniejsza grupa kierowców w USA

02 Kierowców w jakim wieku jest najwięcej?

03 Dlaczego młodzi kierowcy nie chcą robić prawa jazdy?

Jeszcze niedawno posiadanie prawa jazdy było jednym z najważniejszych marzeń każdego nastolatka. Jego uzyskanie w pewnym sensie było symbolem wejścia w dorosłość, rozpoczęcia nowego etapu w życiu. Dawało też swego rodzaju wolność. Od teraz nie musieliśmy być zdani na łaskę i niełaskę osoby, która nas dotychczas woziła. Sami mogliśmy wsiąść do auta (oczywiście o ile je posiadamy) i udać się w wybranym kierunku.

Osoby do 19 lat to najmniejsza grupa kierowców w USA

Z badania przeprowadzonego przez MarketWatch Guides w Stanach Zjednoczonych, na które powołuje się portal carscoops.com, wynika, że wraz z nowymi pokoleniami, pojawiają się nowe podejścia do wielu aspektów rzeczywistości. I posiadanie prawa jazdy jest właśnie jedną z kwestii, do której stosunek ulega zmianie.

Z badania wynika, że osoby w wieku do 19 lat to najmniejsza grupa kierowców w Stanach Zjednoczonych. Jest ich nieco ponad 8,5 mln, co oznacza, że stanowią oni 3,6 proc. całości. W zestawieniu zajmują one ostatnie, 13 miejsce. Więcej, choć nieznacznie, jest nawet kierowców w wieku 75-79 lat. To blisko 9,9 mln osób, które stanowią 4,2 proc. wszystkich osób posiadających prawo jazdy w Stanach Zjednoczonych. Osoby w wieku 20-24 lata zajmują dziewiąte miejsce - jest ich blisko 17,5 mln, co daje udział na poziomie 7,4 proc. Grupa ta wyprzedza kolejno kierowców w wieku 65-69, 70-74 oraz wspomnianych już kierujących w wieku 75-79 oraz do 19 lat.

Jak wskazuje wspomniany portal, badanie wykazało również, że w latach 2012-2022 odsetek kierowców w wieku do 19 lat spadł w ponad 40 stanach. Największy spadek zanotowano w Nowym Jorku - o 49 proc.

Kierowców w jakim wieku jest najwięcej?

Największą grupę kierowców stanowią z kolei milenialsi, czyli przedstawiciele pokolenia Y, dokładniej osoby w wieku 30-34 lata. Z liczbą ponad 21 mln osób posiadających prawo jazdy stanowią oni 9 proc. wszystkich kierowców w USA.

Dlaczego młodzi kierowcy nie chcą robić prawa jazdy?

Z czego może wynikać tak niskie zainteresowanie prawem jazdy wśród młodych osób? Z pewnością nie bez znaczenia jest inny styl życia, w którym posiadanie prawa jazdy i samochodów nie jest tak istotne. Nie bez znaczenia jest z pewnością rozwój różnego rodzaju aplikacji oferujących stosunkowo tani przejazd. Można śmiało zakładać, że do posiadania samochodu, a tym samym prawa jazdy, młode osoby zniechęcają koszty zakupu samochodu, a także jego utrzymania - ubezpieczenie, naprawy, paliwo.