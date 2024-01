Spis treści: 01 Strefa Czystego Transportu w Krakowie budzi emocje

02 Wiedza mieszkańców a rzeczywistość

03 Po zapoznaniu się z przepisami, mieszkańcy poparli SCT

Strefa Czystego Transportu w Krakowie budzi emocje

Projekt wprowadzenia Strefy Czystego Transportu (SCT) w Krakowie od samego początku budzi duże kontrowersje. Wielu mieszkańców sprzeciwia się nowym przepisom twierdząc, że uderzają one w mniej zamożnych mieszkańców, których nie stać na nowe samochody. Uchwała miałaby także utrudnić życie osobom mieszkającym na obrzeżach Krakowa i mającym utrudniony dostęp do komunikacji miejskiej.

Niechęć do pomysłu Rady Miasta okazała się na tyle duża, że w efekcie rozpoczęto zbiórkę podpisów pod projektem obywatelskiej uchwały, która ma nie dopuścić do powstania strefy. Pod dokumentem podpisało się już ponad 7 tys. mieszkańców. Jak się jednak okazuje - wspomniany sprzeciw wynika w dużej mierze z braku wiedzy i mylnego wyobrażenia na temat zasad funkcjonowania SCT.

Według badania przeprowadzonego na zlecenie Krakowskiego Alarmu Smogowego, w którym wzięło udział 600 pełnoletnich mieszkańców i mieszkanek Krakowa, świadomość dotycząca rzeczywistego zasięgu SCT w Krakowie jest wśród mieszkańców zaskakująco niska. Co trzeci badany nie wie jak duży będzie jej obszar, a co czwarty badany twierdzi, że w wyniku wprowadzenia SCT do miasta wjechać będą mogły wyłącznie pojazdy elektryczne. 36 proc. respondentów jest pewna, że zakaz wjazdu do SCT obejmie wszystkie samochody w wieku powyżej 10 lat, a ponad połowa mieszkańców nie wie nawet od kiedy zaczną obowiązywać przepisy regulujące wjazd do SCT.