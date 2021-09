Michalin CrossClimate 2 - zupełnie nowa opona całoroczna

Zainteresowanie oponami całorocznymi wśród kierowców wyraźnie zwiększa się w ostatnich latach. Jak zauważa Michelin, od 2015 roku ten rynek rośnie o około 19 proc. każdego roku. Firma datę taką wybrała nieprzypadkowo, ponieważ wtedy pojawiła się na rynku jej gama opon CrossClimate.

Teraz debiutuje kolejna już generacja tych całorocznych gum. Według producenta CrossClimate 2 dorównują oponom letnim na suchym i mokrym asfalcie, a także zimowym pod względem trakcji oraz hamowania na śniegu. Możliwości zimowe potwierdza oznaczenie 3PMSF (3 szczyty górskie i płatek śniegu), co oznacza, że można z nich korzystać także w krajach, wymagających używania opon zimowych.



Reklama

Zdjęcie Michelin CrossClimate 2 /

Zaletą CrossClimate 2 jest też użycie odpowiedniej mieszanki oraz ząbkowanych lamel, co obniża opory toczenia i zwiększa trwałość opony. Producent podkreśla w tym kontekście korzyści dla środowiska, ale dla przeciętnego kierowcy ważniejsze jest to, że będzie mógł dłużej użytkować ten sam komplet opon.



Michelin CrossClimate 2 są dostępne na koła o średnicy od 15 do 20 cali. W sumie do wyboru jest aż 115 wersji rozmiarowych, a więc o 65 więcej, niż w przypadku poprzedniej generacji opon CrossClimate+.

***