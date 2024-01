Michael Schumacher pokaże się publicznie? Chodzi o ważną ceremonię

Spis treści: 01 Michael Schumacher i jego tragiczny wypadek

Michael Schumacher i jego tragiczny wypadek

Od wypadku jednego z najsłynniejszych kierowców wyścigowych minęło już ponad 10 lat. Dokładnie 29 grudnia 2013 roku Michael Schumacher podczas urlopu we francuskim Meribel przewrócił się na stoku narciarskim i uderzył głową w skałę. Miał założony kask, ale siła uderzenia była tak duża, że Niemiec doznał poważnego urazu mózgu i w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala w Grenoble. Lekarze, którzy przeprowadzali fazę wybudzania go ze śpiączki nie pozostawiali zbyt wielkie nadziei. Także eksperci od rehabilitacji byli jednogłośni w swoich opiniach.

Obecnie kierowca przebywa w swoim domu nad Jeziorem Genewskim, a jego stan zdrowia od lat jest pilnie strzeżoną tajemnicą. Według medialnych doniesień w ostatnich latach uległ on jedynie szczątkowej poprawie. Wszystkie informacje są jednak nieoficjalne, bo rodzina i otoczenie kierowcy pieczołowicie dbają o jego prywatność.

Schumacher pojawi się na ślubie córki?

Tym większym zaskoczeniem okazały się niedawne plotki, według których Michaela Schumacher miałby w końcu pojawić się publicznie. Od pewnego czasu w mediach rozchodzi się bowiem informacja dotycząca ślubu córki utalentowanego kierowcy. Gina-Maria Schumacher ma latem tego roku poślubić swojego wieloletniego partnera, Iaina Bethke. Ceremonia ma z kolei odbyć się w willi Schumacherów na Majorce, która w ostatnich latach została przebudowana, by spełniać wszelkie standardy obiektu medycznego dla Michaela.

Pogłoski dotyczące udziału Michaela w ślubie córki podsycił niedawno także John Herbert - jeden z dawnych przyjaciół niemieckiego kierowcy. W rozmowie z dziennikiem "bettingsites.com" poinformował on dziennikarzy, że Michael miałby zasiąść do stołu podczas kolacji. Podkreślił jednak, że nie są to oficjalnie potwierdzone informacje.

Michael Schumacher to uosobienie Formuły 1

Michael Schumacher to jeden z najwybitniejszych zawodników Formuły 1 w historii "królowej sportów motorowych". Niemiecki kierowca wygrał w sumie 91 wyścigów Grand Prix, 68 razy startował z pierwszego pola i siedem razy triumfował w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata kierowców. Przez wiele lat był najlepszy w klasyfikacjach kierowców, jednak w minionej dekadzie koronę Schumachera przejął Lewis Hamilton, pokonując dwa pierwsze rekordy (103 zwycięstwa i 104 pole position) i wyrównując trzeci.