W skrócie Mercedes wycofuje z rynku elektrycznego SUV-a EQB ze względu na bardzo niską sprzedaż i marginalne zainteresowanie klientów.

Niemiecki producent szykuje już następcę EQB, który ma oferować zasięg ponad 600 km i szybkie ładowanie dzięki nowej architekturze 800 V.

Sukces nowego modelu będzie zależał od konkurencyjnej ceny, gdyż dotychczasowa polityka Mercedesa była krytykowana za wygórowane ceny.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

W samochodach elektrycznych kilka lat temu upatrywano potężne nadzieje na wysoką sprzedaż, co miało bezpośredni związek z nasileniem się trendu elektromobilności oraz potwierdzeniem zakazu sprzedaży aut spalinowych od 2035 r. w Unii Europejskiej. Szybko jednak okazało się, że zarówno sam zasięg, czas ładowania, jak i sama sieć ładowania są dla zdecydowanej większości potencjalnych zainteresowanych niewystarczające. Portal online.de informuje, że z niemieckiej strony internetowej Mercedes-Benz zniknął elektryczny SUV.

Mercedes żegna elektrycznego SUV-a. Po 4 latach EQB znika z rynku

Za tym modelem nikt nie będzie płakał, ponieważ sprzedaż elektrycznego EQB od momentu premiery w 2021 r. szoruje po dnie. Tylko w pierwszej połowie 2025 r. w Niemczech zarejestrowano zaledwie 3,8 tys. egzemplarzy, a dla porównania konkurencyjne BMW iX1 sprzedało się ponad dwa razy lepiej. Chociaż Mercedes pokładał potężne nadzieje w tym modelu, ostatecznie przez cztery lata borykał się z marginalnym zainteresowaniem.

Mercedes EQB zostaje wycofany ze sprzedaży. Jan Guss-Gasiński INTERIA.PL

Doniesienia o rzekomym wycofaniu z oferty modelu EQB pojawiały się od dłuższego czasu, a jego brak na oficjalnej stronie internetowej Mercedes-Benz jest potwierdzeniem zmian w gamie. Nie oznacza to jednak, że niemiecki producent całkowicie rezygnuje z kompaktowego SUV-a z napędem elektrycznym bazującym na spalinowym GLB, ponieważ firma zapowiada pojawienie się jego następcy.

Nowy elektryczny SUV. Mercedes zapowiada następcę EQB w nowej formie

Mercedes-Benz następcę EQB chce zaprezentować w 2026 r. Nowy model zostanie oparty na platformie MMA i otrzyma architekturę ładowania 800 V, która zapewni błyskawiczne ładowanie od 10 do 80 proc. w zaledwie około 20 minut. Samochód ma dysponować zasięgiem ponad 600 km i dostępny będzie w dwóch wersjach silnikowych - jednostką o mocy 272 KM lub wariancie o mocy 354 KM przekazywanych na cztery koła.

Co ciekawe, następca EQB zostanie wyposażony w dwubiegową skrzynię biegów, która jest rozwiązaniem niespotykanym dotąd w tej klasie. Jej zadaniem będzie poprawa osiągów i komfortu jazdy przede wszystkim na autostradzie.

Pazerny Mercedes. Czy niemiecki gigant wyciągnął konsekwencje po nieudanym EQB?

Elektromobilność stała się już częścią motoryzacji i z każdym kolejnym rokiem będzie powoli obierała stanowisko lidera. Mercedes - w dobie zbliżającego się zakazu sprzedaży aut spalinowych - nie może zrezygnować z rozwoju modeli zeroemisyjnych. Chociaż EQB okazał się kompletną klapą, to niemiecki producent spore nadzieje pokłada w nowym modelu, który zaprezentowany zostanie w nadchodzącym roku. Mercedes zaznacza, że wyciągnął wnioski z niepowodzenia wycofanego ze sprzedaży EQB.

Sukces w dużej mierze uzależniony będzie jednak od ostatecznej ceny - według portalu t-online.de w ostatnich latach Mercedes oskarżany był przez własnych dealerów o pazerność, która ostatecznie przyniosła więcej złego niż dobrego. Jeżeli niemiecki producent w zamyśle chce stworzyć kompaktowego SUV-a, który ma podbić serca Europejczyków, niezbędna jest konkurencyjna cena. W przeciwnym wypadku nowość ze Stuttgartu zostanie natychmiast pożarta przez odważnie działającą na Starym Kontynencie konkurencję z Chin.

Mercedes GLC 400 4MATIC na prąd. Najważniejszy SUV marki w elektrycznej wersji INTERIA.PL