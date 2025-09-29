Mercedes wycofuje jeden ze swoich modeli. Nikt nie będzie za nim płakał
Wiele zaprezentowanych modeli z napędem elektrycznym miało przynieść odświeżenie w gamach producentów i przyciągnąć do salonów zupełnie nowych klientów. Nie wszystkim udało się jednak odnieść spektakularny sukces, a wiele z nich stało się przysłowiowym kamieniem w bucie. Właśnie takiego samochodu ze swojej oferty pozbywa się Mercedes.
W skrócie
- Mercedes wycofuje z rynku elektrycznego SUV-a EQB ze względu na bardzo niską sprzedaż i marginalne zainteresowanie klientów.
- Niemiecki producent szykuje już następcę EQB, który ma oferować zasięg ponad 600 km i szybkie ładowanie dzięki nowej architekturze 800 V.
- Sukces nowego modelu będzie zależał od konkurencyjnej ceny, gdyż dotychczasowa polityka Mercedesa była krytykowana za wygórowane ceny.
W samochodach elektrycznych kilka lat temu upatrywano potężne nadzieje na wysoką sprzedaż, co miało bezpośredni związek z nasileniem się trendu elektromobilności oraz potwierdzeniem zakazu sprzedaży aut spalinowych od 2035 r. w Unii Europejskiej. Szybko jednak okazało się, że zarówno sam zasięg, czas ładowania, jak i sama sieć ładowania są dla zdecydowanej większości potencjalnych zainteresowanych niewystarczające. Portal online.de informuje, że z niemieckiej strony internetowej Mercedes-Benz zniknął elektryczny SUV.
Mercedes żegna elektrycznego SUV-a. Po 4 latach EQB znika z rynku
Za tym modelem nikt nie będzie płakał, ponieważ sprzedaż elektrycznego EQB od momentu premiery w 2021 r. szoruje po dnie. Tylko w pierwszej połowie 2025 r. w Niemczech zarejestrowano zaledwie 3,8 tys. egzemplarzy, a dla porównania konkurencyjne BMW iX1 sprzedało się ponad dwa razy lepiej. Chociaż Mercedes pokładał potężne nadzieje w tym modelu, ostatecznie przez cztery lata borykał się z marginalnym zainteresowaniem.
Doniesienia o rzekomym wycofaniu z oferty modelu EQB pojawiały się od dłuższego czasu, a jego brak na oficjalnej stronie internetowej Mercedes-Benz jest potwierdzeniem zmian w gamie. Nie oznacza to jednak, że niemiecki producent całkowicie rezygnuje z kompaktowego SUV-a z napędem elektrycznym bazującym na spalinowym GLB, ponieważ firma zapowiada pojawienie się jego następcy.
Nowy elektryczny SUV. Mercedes zapowiada następcę EQB w nowej formie
Mercedes-Benz następcę EQB chce zaprezentować w 2026 r. Nowy model zostanie oparty na platformie MMA i otrzyma architekturę ładowania 800 V, która zapewni błyskawiczne ładowanie od 10 do 80 proc. w zaledwie około 20 minut. Samochód ma dysponować zasięgiem ponad 600 km i dostępny będzie w dwóch wersjach silnikowych - jednostką o mocy 272 KM lub wariancie o mocy 354 KM przekazywanych na cztery koła.
Co ciekawe, następca EQB zostanie wyposażony w dwubiegową skrzynię biegów, która jest rozwiązaniem niespotykanym dotąd w tej klasie. Jej zadaniem będzie poprawa osiągów i komfortu jazdy przede wszystkim na autostradzie.
Pazerny Mercedes. Czy niemiecki gigant wyciągnął konsekwencje po nieudanym EQB?
Elektromobilność stała się już częścią motoryzacji i z każdym kolejnym rokiem będzie powoli obierała stanowisko lidera. Mercedes - w dobie zbliżającego się zakazu sprzedaży aut spalinowych - nie może zrezygnować z rozwoju modeli zeroemisyjnych. Chociaż EQB okazał się kompletną klapą, to niemiecki producent spore nadzieje pokłada w nowym modelu, który zaprezentowany zostanie w nadchodzącym roku. Mercedes zaznacza, że wyciągnął wnioski z niepowodzenia wycofanego ze sprzedaży EQB.
Sukces w dużej mierze uzależniony będzie jednak od ostatecznej ceny - według portalu t-online.de w ostatnich latach Mercedes oskarżany był przez własnych dealerów o pazerność, która ostatecznie przyniosła więcej złego niż dobrego. Jeżeli niemiecki producent w zamyśle chce stworzyć kompaktowego SUV-a, który ma podbić serca Europejczyków, niezbędna jest konkurencyjna cena. W przeciwnym wypadku nowość ze Stuttgartu zostanie natychmiast pożarta przez odważnie działającą na Starym Kontynencie konkurencję z Chin.