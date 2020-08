Melo miał stłuczkę kierując swoim Ferrari

Brazylijski piłkarz Barcelony Arthur Melo został oskarżony o jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem zrobiono mu w nocy z niedzieli na poniedziałek po tym, jak miał stłuczkę, kierując swoim Ferrari

. Wykryto u niego 0,55 promila alkoholu we krwi. Limit w Hiszpanii wynosi 0,6, ale jest obniżany do 0,4, kiedy pojazd uczestniczy w wypadku.

Reklama

Do zdarzenia doszło ok. 4 nad ranem w miejscowości Palafrugell w Katalonii, ok. 120 km od Barcelony. Prowadzone przez Arthura auto wjechało na chodnik i uderzyło w latarnię. Nikt nie ucierpiał, a Brazylijczykowi pozwolono wrócić do domu, choć lekko uszkodzone Ferrari musiał poprowadzić jeden ze współpasażerów.

Zdjęcie / Twitter /

Arthur zostanie wkrótce wezwany do sądu. Grozi mu grzywna, a nawet odebranie prawa jazdy.