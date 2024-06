Spis treści: 01 Mazda CX-80 jest bardzo podobna do CX-60. Ale większa

Mazda CX-80 jest bardzo podobna do CX-60. Ale większa

Mazda CX-80 po została oficjalnie zaprezentowana w kwietniu, a teraz model ten trafia do polskich salonów. Samochód stylistycznie jest niemal łudząco podobny do CX-60. Jedyna zauważalna różnica dotyczy poprowadzenia linii szyb przy słupkach C. Tym, co zdecydowania wyróżnia nowy model na tle brata są oczywiście rozmiary:

Długość: 4 995 mm (o 250 mm dłuższy od CX-60)

4 995 mm (o 250 mm dłuższy od CX-60) Szerokość: 1 890 mm

1 890 mm Wysokość: 1 710 mm (o 24 mm wyższy od CX-60)

1 710 mm (o 24 mm wyższy od CX-60) Rozstaw osi: 3 120 mm (o 250 mm większy od tego w CX-60).

Zdjęcie Mazda CX-80 jest stylistycznie bardzo podobna do modelu CX-60, ale znacznie od niego większa. / materiały prasowe

Mazda CX-80 z sześcioma lub siedmioma miejscami

Mazda CX-80 oferowana jest w trzech konfiguracjach, jeśli chodzi o liczbę i układ siedzeń. W ofercie jest odmiana siedmioosobowa z trzymiejscową kanapą w drugim rzędzie i dwoma fotelami "w bagażniku", a także dwie wersje sześcioosobowe: dwa fotele w drugim rzędzie mogą być oddzielone przejściem lub konsolą środkową. Trzeci rząd siedzeń został zaprojektowany w taki sposób, by pomieścić pasażerów o wzroście do 170 cm.

Pojemność bagażnika w Maździe CX-80

Obecność trzeciego rzędu siedzeń przekłada się jednak na pojemność bagażnika - to 258 litrów (wliczając w to również schowki pod podłogą bagażnika). Jeśli jednak złożymy fotele trzeciego rzędu i maksymalnie przesuniemy do przodu drugi rząd, przestrzeń bagażowa urośnie do 687 litrów. Po złożeniu obu rzędów foteli do dyspozycji będzie nawet 1 971 litrów (pojemność mierzona od sufitu wraz z przestrzenią pod podłogą).

Napędy Mazdy CX-80. Jest sześciocylindrowy diesel

Mazda CX-80 dostępna będzie z dwoma znanymi już z modelu CX-60 układami napędowymi. Pierwszym z nich jest rzędowy sześciocylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 3,3 litra. Oferuje on 2544 KM i 550 Nm momentu obrotowego. Wspomaga go 48-woltowa instalacja elektryczna (układ miękkiej hybrydy).

Zdjęcie Mazda CX-80 dostępna jest w dwóch wariantach napędu - z silnikiem wysokoprężnym i hybrydą typu plug-in.

Oprócz tego model dostępny będzie również jako hybryda typu plug-in. Bazą jest 2,5-litrowy silnik benzynowy, a moc całego układu wynosi 327 KM, zaś moment obrotowy to 500 Nm. Za magazynowanie energii odpowiada akumulator trakcyjny o pojemności 17,8 kWh. To całkiem sporo, jednak w trybie elektrycznym Mazda CX-80 ma przejechać najwyżej 61 km. W obu wariantach napędowych będziemy mogli liczyć na napęd na cztery koła oraz ośmiobiegową skrzynię automatyczną.

Ile kosztuje Mazda CX-80?

Ceny Mazdy CX-80 w naszym kraju zaczynają się od 297 900 zł. Tyle trzeba będzie zapłacić za diesla w standardowej specyfikacji. Na wyposażeniu znajdziemy m.in. automatyczną klimatyzację, bezprzewodową łączność z telefonem (za pośrednictwem Android Auto i Apple CarPlay), 10,25-calowy wyświetlacz wskaźników czy 12,3-calowy ekran multimediów. Topową specyfikację stanowić będzie hybryda plug-in w odmianie Takupi Plus (m.in. system kamer 360 stopni, elektrycznie i bezdotykowo otwierana klapa bagażnika). Pierwsze samochody mają pojawić się w salonach w październiku.

Ceny Mazdy CX-80 Wersja Exclusive Line Homura Takumi Homura Plus Takumi Plus 2.5 e-SKYACTIV PHEV 327 KM 297 900 zł 325 900 zł 331 900 zł 342 900 zł 348 900 zł 3.3 e-SKYACTIV D 254 KM 280 900 zł 308 900 zł 314 900 zł 325 900 zł 331 900 zł

Zdjęcie Ceny Mazdy CX-80 startują od 297 900 zł.