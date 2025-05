Masz taki kod na oponie? Od razu je wyrzuć. Wpadka producenta

Producent ostrzega przed możliwym odkształceniem bieżnika lub oddzieleniem korony, co może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem.

RAPEX to europejski system powiadamiania o "nieżywnościowych" produktach niebezpiecznych (od Rapid Alert System for dangerous non-food products). Chodzi o szybką wymianę danych między państwami członkowskimi a Komisją Europejską o produktach, które mogą być niebezpieczne dla użytkowników.

Firma wdrożyła ten środek w ramach swojego zobowiązania do zapewniania jakości i bezpieczeństwa, ponieważ niewielka liczba wyprodukowanych opon uległa wahaniom produkcyjnym, które sprawiły, że partia ta nie spełnia wymogów rozporządzenia R30 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ)

Przedstawiciele Goodyera tłumaczą, że "niezgodność" może potencjalnie skutkować odkształceniem bieżnika lub oddzieleniem korony przy dużych prędkościach, co może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem. Uspokajają jednak, że do tej pory nie firma nie ma żadnych doniesień o wyparkach, utracie kontroli nad pojazdem ani żadnych uszkodzeniach lub obrażeniach związanych z oponami objętymi akcją.