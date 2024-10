Masowe zwolnienia w Tychach i Kielcach. Setki osób stracą pracę

Jak wynika z oficjalnego wniosku złożonego do powiatowych urzędów pracy i podpisanego przez Sergio Costamagnę - dyrektora generalnego firmy MA Polska - przedsiębiorstwo planuje szeroko zakrojoną redukcję etatów obejmujących łącznie 260 pracowników w dwóch swoich polskich zakładach. Mowa o fabryce w Tychach, gdzie zwolnienia obejmą 135 z 879 zatrudnionych pracowników oraz o zakładzie w Kielcach, gdzie wypowiedzenia otrzyma 125 z 631 pracujących tam osób.

Branża motoryzacyjna w kryzysie. Skutkiem masowe zwolnienia

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Gazetę Wybroczą - redukcja etatów jest powiązana z niedawną decyzją koncernu Stellantis dotyczącą zakończenia produkcji niektórych modeli z segmentu A, w tym Fiata 500 i Lancii Ypsilon. To właśnie MA Polska odpowiadała za dostawę podzespołów do wspomnianych samochodów, co stanowiło aż 58 proc. sprzedaży firmy. Zwolnienia dotkną przede wszystkim blacharzy, spawaczy, operatorów linii automatycznych i lakierniczych, a także pracowników utrzymania ruchu, kontroli jakości i logistyki.

To byłyby największe zwolnienia grupowe w Kielcach w ostatnich latach — skomentowała w "GW" Aleksandra Marcinkowska, dyrektorka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Jak podkreśla gazeta - informacje dotyczące redukcji etatów potwierdził m.in. Waldemar Bartosz, przewodniczący świętokrzyskiej "Solidarności". Jednocześnie związki zawodowe przeprowadziły już rozmowy z przedstawicielami zakładu w celu wypracowania odpowiednich warunków odprawy dla zwalnianych pracowników. Dyrekcja zaproponowała system odpraw z najwyższymi (ośmiomiesięcznymi) świadczeniami dla pracowników z minimum 15-letnim stażem. Zdaniem "Solidarności" nie osiągnięto jeszcze finalnego porozumienia w tej sprawie.

Wcześniej firma wdrożyła programy oszczędnościowe

MA Polska (dawniej Delfo) to spółka, która od lat oferuje materiały eksploatacyjne dla pojazdów różnych marek. Firma zapewnia ponadto części niezbędne do utrzymania w dobrym stanie podzespołów, takich jak tarcze i klocki hamulcowe, żarówki czy opony. Produkcja przedsiębiorstwa zależy głównie od zamówień koncernów motoryzacyjnych, a te od dłuższego czasu mierzą się z dużym kryzysem w branży.

Jak podkreślają pracownicy - to nie pierwszy raz, gdy firma wdraża programy oszczędnościowe. Dotychczas w polskich zakładach wprowadzono m.in. bezpłatne urlopy w piątki, zmniejszono bonus świąteczny, a także zlikwidowano premie i nagrody oraz zamrożono podwyżki zaplanowane na 2025 rok.