Mapy Google od niedawna przestały korzystać z głosu lektora Jarosława Juszkiewicza. Amerykański gigant podziękował lektorowi za współpracę i zastąpił jego głos sztuczną inteligencją. Bez wątpienia była to bardzo duża zmiana dla polskich użytkowników aplikacji. Głos Juszkiewicza towarzyszył podróżnym blisko 15 lat.

Nie był to jednak pierwszy raz, gdy Google zdecydował się zamienić głos Juszkiewicza na sztuczną inteligencję. Pierwszy raz taka próba miała miejsce w 2020 roku – zmianę wprowadzono już nawet do Map Google, ale efekt nie spodobał się Polakom. Wówczas dali oni wyraz swojemu niezadowoleniu w protestach, które przesyłali do polskiego oddziału Google. Ostatecznie amerykański gigant uznał wolę użytkowników i wycofał się z nietrafionego pomysłu. Użytkownicy aplikacji znowu mogli usłyszeć głos Juszkiewicza.